Психолог объяснил связь человеческого духа и осанки

Прямая спина указывает на наличие стержня и внутреннего фундамента.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Юлия Куликова-Цай.

«Дух — это термин, связанный с дыханием. То есть мистики в этом нет. Дух не связан ни с эмоциями, ни с психикой. Дыхание — это жизнь. Дух — это про внутренний стержень, опору, хороший фундамент. Пал духом, то есть скрючился, то есть потерял опору внутри себя. Разница между духом и душой в том, что дух обеспечивает внутреннюю стойкость, стержень. Поэтому прямая спина и ровная осанка — это про дух».

