Психолог объяснил, как не попасть в секту

Две сестры из Петербурга, неожиданно пропавшие и разыскиваемые правоохранительными органами и волонтерами "Лизы Алерт" в 16 регионах России, предположительно, вместе с матерью состоят в секте "Царская империя". Как не попасть в секту ребенку и взрослому? Что должно настораживать? Какие есть правила безопасности при этом? Рассказывает эксперт Илья Слободчиков.

Прямая речь

Доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков:

- Трудно с ходу дать готовый рецепт на тему "Как уберечься от секты?", особенно когда речь идет о подростках. Их уловить в секту как раз несложно. Но есть определенные признаки, которые должны настораживать всех - и детей, и взрослых.