Психолог объяснил, как не попасть в секту

Психолог Слободчиков: При вербовке в секту ведется игра на "недостаточностях"
Две сестры из Петербурга, неожиданно пропавшие и разыскиваемые правоохранительными органами и волонтерами "Лизы Алерт" в 16 регионах России, предположительно, вместе с матерью состоят в секте "Царская империя". Как не попасть в секту ребенку и взрослому? Что должно настораживать? Какие есть правила безопасности при этом? Рассказывает эксперт Илья Слободчиков.
Прямая речь
Доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков:
- Трудно с ходу дать готовый рецепт на тему "Как уберечься от секты?", особенно когда речь идет о подростках. Их уловить в секту как раз несложно. Но есть определенные признаки, которые должны настораживать всех - и детей, и взрослых.
- Любая попытка незнакомцев разговаривать с тобой, втираться, входить в зону доверия - на пустом месте или после недолгого знакомства - должна нас настораживать. Надо четко понимать: какие цели человек преследует?
- Просто так никто никого никуда не позовет. Если тебя куда-то зовут, если вдруг неизвестный человек начинает вести разговор о каком-то непонятном, странном и неизвестном тебе боге - эта история должна оцениваться нами как "странноватая".
- Если речь заходит о вере и спасении, общайтесь на эту тему с людьми, которых вы знаете.
- Как правило, сектанты уловляют детей с так называемыми депривациями - либо не очень общительных, закрытых в себе, либо, наоборот, очень общительных, свободных, вступающих в контакт с кем угодно. У них немного размыта степень социальной адекватности.
- Если подростку не с кем разговаривать, и он чувствует себя одиноким, неуспешным, неудачливым - это тоже замечательное обстоятельство, позволяющее сектантам "зацепиться" за него и втянуть его во все, что угодно. У подростка должно быть пространство, где ему комфортно, где его любят, ждут, радуются ему.
- Секты чаще уловляют взрослых, а не детей. Но затем начинается игра на любви и привязанности ребенка к взрослому. И выкладывается аргументация: у нас здесь лучшая жизнь.
- Сектанты нередко владеют очень высокоорганизованной техникой вовлечения людей во всякие эмпатические вещи и применяют ее.
- Вовлечение в секту - процесс постепенный, это происходит не сиюминутно. Но, как правило, это игра на недостаточностях - на том, чего человеку не хватает - информации, внимания, влияния, любви, заботы, поддержки… Секты же позиционируют себя как братства, якобы связанные настоящей взаимопомощью.
- Речь часто идет о "реакции цепочки", когда дети тянутся за взрослыми, не имея еще собственного самостоятельного соображения. Инфантильность, недостаточная зрелость - и вот они уже под влиянием "значимого взрослого", а он - под влиянием секты.
- Иногда человека не вывести из секты без специальной психологической, а то и психиатрической помощи.