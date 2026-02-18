Мужчины перечислили самые странные объекты для мастурбации

Мужчины перечислили самые странные предметы и изображения, которые побуждали их к мастурбации. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие вспомнили, что их первые эротические переживания были связаны с журналами о путешествиях.

«Журнал National Geographic. Все эти великолепные фотографии женщин-представительниц коренных народов, в основном из Африки, но и из других стран тоже», — barewear2267, пользователь Reddit.

Один мужчина признался, что испытывает возбуждение, когда видит знаки, предупреждающие о скользких полах.

«Это очень странно, но я делаю это уже много лет. У меня их уже около семи штук», — GettnRandy, пользователь Reddit.

Еще одного возбудил роман Харуки Мураками.

«Глава из «Кафки на пляже» о сексе с призраком», — Cocogasm, пользователь Reddit.

