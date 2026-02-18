Названа гарантирующая женщинам оргазм поза в сексе

Психолог и секс-терапевт Меган Флеминг и сексолог Сэди Эллисон назвали позу, которая значительно повышает шансы женщин получить оргазм во время секса с проникновением. Слова сексологов приводит HuffPost.

Эксперты объясняют, что ключ к успеху заключается в положении партнеров, при котором пенис постоянно контактирует с клитором. По их словам, это условие соблюдается при выполнении так называемой техники коитального выравнивания.

Эллисон отметила, что это вариация миссионерской позы, при которой партнер располагается немного выше обычного, так, чтобы его тазовые движения создавали ритмичное давление на чувствительные зоны.

«Это гарантирует более прямую и постоянную стимуляцию, чем классический способ. Именно это многие женщины называют самым эффективным», — заявила Флеминг.

