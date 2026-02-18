«Поколение без сил»: почему «зумеры» чаще чувствуют себя уставшими

«Зумеры» — первое поколение, которое выросло в мире смартфонов и социальных сетей. Они постоянно онлайн, получают огромный поток информации и живут в режиме «всё и сразу». Казалось бы, технологии должны облегчать жизнь, но многие молодые люди жалуются на усталость, апатию и выгорание. Почему? Попытался ответить основатель бренда мужской косметики и биодобавок «Зельевар» Артем Дзигуненко.

Современный ритм требует быстрых результатов и успеха уже в 20 лет. Молодёжь, мол, старается соответствовать ожиданиям родителей, общества и собственным амбициям. Но постоянная гонка приводит к стрессу и разочарованию. Всё чаще с выгоранием сталкиваются даже студенты. Добавляется страх перед будущим и ощущение нестабильности.

"Это формирует ложное представление о счастье: только достигнув карьерных высот и материального благополучия, можно обрести покой и удовлетворение жизнью. Но на деле гонка за успехом приносит лишь временное облегчение и оставляет пустоту внутри. В итоге зумеры до 30 лет испытывают более сильное чувство отчаяния и тревоги по сравнению с тем, что переживали их родители в этом же возрасте".

Ситуацию ухудшают нехватка сна, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Зумеры часто засыпают с телефоном в руках, а свет экрана мешает организму полноценно отдыхать. Вместо прогулок — лента новостей и видео. В итоге появляется замкнутый круг: мало энергии — больше времени перед экраном — ещё меньше энергии. Кофе и энергетики лишь временно маскируют проблему.

"Поколение Z выбирает фастфуд, полуфабрикаты и сладкие напитки, пренебрегая продуктами, богатыми витаминами и микроэлементами. Все это приводит к развитию хронических заболеваний сердца, сосудов, желудка и суставов, и в итоге молодой человек ощущает себя дряхлым стариком".

Растёт и число депрессивных состояний. Общение в соцсетях создаёт иллюзию близости, но реальных друзей может быть немного. Сравнение себя с «идеальной картинкой» усиливает тревожность и снижает самооценку.

Чтобы вернуть силы, важно наладить сон, больше двигаться, бывать на свежем воздухе, сократить время в телефоне и следить за питанием, считает Дзигуненко.

