Психолог объяснил, как формируется нарциссическая травма

Нарциссическая травма является разновидностью психической травматизации. Она отличается от нарциссического расстройства личности, относящегося к психиатрическим расстройствам. Об этом «Известиям» рассказал клинический психолог, телесный терапевт Сергей Волков.

По словам специалиста, при нарциссической травме у человека нарушена самооценка, которая зависит от внешних факторов и мнения окружающих. Те, кому она характерна, сталкиваются с непродолжительными периодами самоуверенности и ощущением собственного превосходства. Однако большую часть времени люди с такой проблемой испытывают чувство стыда, страх и тревогу о «разоблачении» своей ничтожности.

Клинический психолог объяснил, что чаще всего нарциссическая травма формируется у детей, которым не дают эмоциональной поддержки, не признают их уникальность, а также требуют постоянно доказывать право на любовь и признание.

«При таком раскладе он как личность признается, только если родитель видит его "правильное" поведение или действие. Ребенку приходится выживать между отрицанием себя и наказанием за свое существование. Он вырастает с убеждением собственной ничтожности и всё время пытается доказать обратное», — отметил эксперт.

Он добавил, что люди, которые привыкли постоянно доказывать окружающим собственную состоятельность, нередко добиваются высот и становятся социально успешными.

