Раскрыта лучшая стратегия для решения конфликтов в паре

Международная команда исследователей выяснила, что специальная когнитивная техника помогает парам эффективнее справляться с конфликтами. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

© Газета.Ru

Работу возглавил Хенрик Йенк из Университета Цеппелина. Ученые изучали стратегию саморегуляции под названием «ментальное контрастирование». В отличие от позитивных фантазий о будущем, этот метод предполагает не только представление желаемого исхода, но и осознание внутреннего препятствия — эмоции, привычки или убеждения, которые мешают достичь цели.

В исследовании участвовали 105 пар из Германии в возрасте от 19 до 60 лет. Сначала партнеры определяли проблему в отношениях, затем по отдельности выполняли одно из двух упражнений. В первой группе участники представляли положительный исход конфликта и сразу после этого — свое главное внутреннее препятствие. Во второй группе они представляли только положительные аспекты решения проблемы.

После упражнения пары обсуждали выбранную тему в течение 10 минут, разговор записывался. Исследователи анализировали два ключевых показателя: самораскрытие (выражение собственных чувств и потребностей) и количество предложенных решений. Через две недели участники сообщали, удалось ли им продвинуться в решении проблемы.

Результаты показали, что ментальное контрастирование действительно влияет на поведение и исход. Пары, использовавшие эту технику, чаще сообщали о прогрессе в решении важных для них проблем спустя две недели. При незначительных конфликтах разницы почти не было.

«Чтобы решить проблемы в отношениях, недостаточно просто надеяться, что все наладится. Людям полезно столкнуться со своими внутренними препятствиями — гневом, страхом или неуверенностью, — которые часто мешают конструктивному диалогу», — отметил Йенк.

Авторы подчеркивают, что ментальное контрастирование не заменяет полноценную парную терапию, а служит дополнительным инструментом. Эффект оказался заметным для краткого, самостоятельного упражнения, но не сопоставим с длительными терапевтическими программами.