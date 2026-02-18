Женщины перечислили универсальные тревожные звонки на свиданиях

Женщины перечислили универсальные, на их взгляд, тревожные звонки на свиданиях с мужчинами. Своим опытом пользовательницы сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для многих женщин таким «красным флагом» оказалась снисходительность.

«Если он относится к кому-то как к идиоту при вас, с таким же успехом он может написать слово "отстой" себя на лбу», — Symnestra, пользовательница Reddit.

Для других — отсутствие интереса к собеседнице.

«Когда он не задает ни одного вопроса о тебе и относится к свиданию как к часовому подкасту, где он — единственный гость», — i_m_dignity, пользовательница Reddit.

Также пользовательницы форума осудили мужчин, слишком рано переводящих разговор в сексуальное русло.

«Один парень мне очень нравился, но пришлось оборвать контакт. Каждое мое слово он поворачивал в сторону секса. Я сказала ему, что не стоит торопиться, но он продолжал отпускать сексуальные комментарии», — ErmintrudeFanshaw, пользовательница Reddit.

