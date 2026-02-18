Как проявляются отличия в мозге мужчин и женщин

Биология или воспитание: отличия в мозге мужчин и женщин появляются с возрастом
Новое исследование, основанное на анализе данных нейровизуализации более тысячи человек, показало, что различия в структуре и функциях связей головного мозга между полами становятся более выраженными по мере взросления, сообщает служба новостей Nature. Работа, опубликованная в препринте на портале bioRxiv, проливает свет на то, как биологический пол может влиять на траекторию развития нервной системы и предрасположенность к психическим расстройствам.
От пубертата до старости
Команда исследователей под руководством Эми Куцейески из Медицинского колледжа Корнелла (США) проанализировала данные фМРТ 1286 человек в возрасте от 8 до 100 лет.
Главный вывод: в раннем детстве различия в «архитектуре» мозга минимальны, однако они резко усиливаются в период полового созревания и продолжают трансформироваться на протяжении всей взрослой жизни.
Для анализа ученые использовали инструмент искусственного интеллекта под названием Krakencoder. Он оценивал два типа параметров:
- Структурные связи — физические «провода» (аксоны) между областями мозга.
- Функциональные связи — синхронизацию активности между различными зонами.
Выяснилось, что функциональные различия наиболее заметны в сетях высшего порядка, отвечающих за внимание, принятие решений и сознание. Структурные же различия достигают пика в зрелом возрасте, особенно в сетях низшего порядка, обрабатывающих сенсорную информацию.
Ключевые находки и здоровье
Исследование выявило специфические закономерности.
Сеть пассивного режима работы мозга: у женщин функциональные связи в этой сети, отвечающей за саморефлексию и сложные когнитивные процессы, оказались сильнее.
Юмна Хан из Кембриджского университета отмечает, что слишком большое количество связей в этой области часто коррелирует с депрессией, которой женщины страдают вдвое чаще мужчин.
Мозжечок: у мужчин с возрастом усиливаются функциональные и структурные связи между полушариями мозжечка, отвечающего за координацию движений.
Ученые полагают, что эти данные помогут понять, почему мужчины в четыре раза чаще сталкиваются с расстройствами аутистического спектра, в то время как женщины более склонны к тревожным состояниям.
Биология или воспитание?
Несмотря на впечатляющие результаты, научное сообщество призывает к осторожности. Нейробиолог Лиз Элиот подчеркивает, что исследование не учитывает социальные факторы. Различия в воспитании, уровне стресса, образовании и социальном опыте (гендерные роли) неизбежно отражаются на физиологии мозга. На данный момент невозможно однозначно разделить влияние биологических гормонов и социокультурной среды.
Эми Куцейески, руководитель исследования, соглашается:
«Это сложный "клубок", который еще предстоит распутать».
В будущем команда планирует провести лонгитюдные исследования, наблюдая за одними и теми же людьми в течение многих лет, чтобы понять, как жизненный опыт и генетика формируют индивидуальный профиль мозга. Эти знания могут стать ключом к персонализированному лечению психических заболеваний.