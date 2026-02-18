Как проявляются отличия в мозге мужчин и женщин

Новое исследование, основанное на анализе данных нейровизуализации более тысячи человек, показало, что различия в структуре и функциях связей головного мозга между полами становятся более выраженными по мере взросления, сообщает служба новостей Nature. Работа, опубликованная в препринте на портале bioRxiv, проливает свет на то, как биологический пол может влиять на траекторию развития нервной системы и предрасположенность к психическим расстройствам.

© Naukatv.ru

От пубертата до старости

Команда исследователей под руководством Эми Куцейески из Медицинского колледжа Корнелла (США) проанализировала данные фМРТ 1286 человек в возрасте от 8 до 100 лет.

Главный вывод: в раннем детстве различия в «архитектуре» мозга минимальны, однако они резко усиливаются в период полового созревания и продолжают трансформироваться на протяжении всей взрослой жизни.

Для анализа ученые использовали инструмент искусственного интеллекта под названием Krakencoder. Он оценивал два типа параметров:

Структурные связи — физические «провода» (аксоны) между областями мозга. Функциональные связи — синхронизацию активности между различными зонами.

Выяснилось, что функциональные различия наиболее заметны в сетях высшего порядка, отвечающих за внимание, принятие решений и сознание. Структурные же различия достигают пика в зрелом возрасте, особенно в сетях низшего порядка, обрабатывающих сенсорную информацию.

Ключевые находки и здоровье

Исследование выявило специфические закономерности.

Сеть пассивного режима работы мозга: у женщин функциональные связи в этой сети, отвечающей за саморефлексию и сложные когнитивные процессы, оказались сильнее.

Юмна Хан из Кембриджского университета отмечает, что слишком большое количество связей в этой области часто коррелирует с депрессией, которой женщины страдают вдвое чаще мужчин.

Мозжечок: у мужчин с возрастом усиливаются функциональные и структурные связи между полушариями мозжечка, отвечающего за координацию движений.

Ученые полагают, что эти данные помогут понять, почему мужчины в четыре раза чаще сталкиваются с расстройствами аутистического спектра, в то время как женщины более склонны к тревожным состояниям.

Биология или воспитание?

Несмотря на впечатляющие результаты, научное сообщество призывает к осторожности. Нейробиолог Лиз Элиот подчеркивает, что исследование не учитывает социальные факторы. Различия в воспитании, уровне стресса, образовании и социальном опыте (гендерные роли) неизбежно отражаются на физиологии мозга. На данный момент невозможно однозначно разделить влияние биологических гормонов и социокультурной среды.

Эми Куцейески, руководитель исследования, соглашается:

«Это сложный "клубок", который еще предстоит распутать».

В будущем команда планирует провести лонгитюдные исследования, наблюдая за одними и теми же людьми в течение многих лет, чтобы понять, как жизненный опыт и генетика формируют индивидуальный профиль мозга. Эти знания могут стать ключом к персонализированному лечению психических заболеваний.