Что собираются дарить женщины коллегам-мужчинам на 23 февраля

Сертификаты на покупки лидируют в списке подарков коллегам-мужчинам на 23 февраля. Так ответили 46% респондентов.

30% участников исследования назвали угощения и сладости, 29% — тематические сувениры. Корпоративный мерч набрал 17% ответов, спортинвентарь — 16%.

Каждый десятый считает, что на 23 февраля уместно подарить подписки на сервисы; столько же опрошенных выбрали парфюмерию; 13% — наборы для душа. Что касается сертификатов на процедуры или развлечения, то 22% выделили алкоголь, 21% — книги.

Такие данные привели радиостанции «Говорит Москва» в сервисах «Работа.RU» и ЮMoney.

Сами мужчины чаще всего выбирали варианты с сертификатами на покупки и тематические сувениры.