Почему опасно сидеть в телефоне дольше 40 минут и как отучить себя от этого

Телефоны и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного поколения. Однако рекомендованное время использования смартфона в развлекательных целях не должно превышать 40 минут, утверждают специалисты. Как превышение этого лимита влияет на состояние человека, «Вечерняя Москва» выясняла у экспертов.

Чем опасно превышение лимита

По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, 40 минут использования смартфона — это усредненный временной промежуток, безопасный для человека любого возраста, но особенно важно его соблюдать детям и подросткам. Их нервная система и психика не до конца сформированы, поэтому есть риск столкнуться с такими проблемами, как:

ухудшение когнитивных функций;

проблемы с памятью;

снижение внимания;

нарушение сна;

эмоциональная нестабильность;

трудности с обучением.

В свою очередь, психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова также отметила, что превышение лимита в 40 минут наиболее опасно именно для детей и подростков.

У них не развивается навык живого общения, поэтому высок риск социальной изоляции. Также, на фоне неокрепшей психики, постоянное использование смартфона может привести к резким перепадам настроения, агрессии и раздражительности. Поэтому подросткам нужно ставить ограничение на пользование телефоном, — рассказала специалист.

Однако и взрослым людям постоянный «скроллинг» социальных сетей тоже наносит вред, предупредил Вилков:

ухудшается качество сна и память;

возникает эмоциональная нестабильность;

увеличивается вероятность депрессивных и тревожных расстройств;

могут появиться проблемы со зрением и осанкой.

Как избавиться от этой привычки

Взрослые люди, в отличие от детей, могут самостоятельно сократить время, проводимое в телефоне, однако важно делать это постепенно, иначе есть риск ухудшения психологического состояния, предостерег Вилков.

Если человек замечает, что не выпускает телефон из рук, он должен сам обозначить себе лимит на просмотр социальных сетей и развлекательного контента, чтобы избежать цифровой перегрузки. По такому же принципу взрослые могут помочь избавиться от зависимости и своим детям, ограничивая их экранное время, — объяснил психиатр.

Психотерапевт Жесткова также порекомендовала постепенно сокращать экранное время, чтобы избавиться от зависимости.

Конечно, современные реалии заставляют человека все чаще использовать гаджеты, однако стоит соблюдать допустимое ограничение в 40 минут, чтобы не столкнуться с эмоциональной перегрузкой, забывчивостью, тревожностью и раздражительностью, — заключила специалист.

