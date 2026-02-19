Специалист объяснил, какие подарки нельзя дарить коллегам на 23 февраля

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева рассказала в беседе с RT о неуместных подарках коллегам на 23 февраля.

© Freepik

Как отметила специалист, особенно осторожными стоит быть с подарками, которые могут быть восприняты как намёк на недостатки.

«Носки, гель для душа и дезодоранты давно стали интернет-мемами, но в реальной жизни они воспринимаются как формальный подход для галочки», — рассказала она.

Не менее опасны и шуточные подарки, считает Васильева.

«Офисная этика требует уважения личных границ, и шутки над возрастом, семейным положением или внешностью здесь неуместны», — подчеркнула она.

Отдельного внимания заслуживают слишком личные подарки, заявила собеседница RT.

Парфюм, одежда или аксессуары требуют идеального знания вкусов коллеги, отметила специалист.

Угадать с ароматом или размером практически невозможно, а неподходящий подарок поставит и дарителя, и получателя в неловкое положение, пояснила Васильева.

Также, по словам эксперта, не стоит дарить то, что выделяет начальника среди остальных.

«Это будет выглядеть как попытка выслужиться: дорогие часы, элитный алкоголь или подарочная карта на внушительную сумму. Такое может смутить руководителя и вызвать неловкость среди коллег. Равно как и слишком дешёвые подарки для вышестоящих — тоже сигнал неуважения», — напомнила она.

Помимо этого, в офисной среде неуместны функциональные подарки для дома и семьи, как сковородки, кастрюли или набор полотенец, заявила специалист.

Даже если мужчина действительно любит готовить, такой презент выделит его с более личной стороны, а не с профессиональной, отметила она.

Эксперт резюмировала, что беспроигрышно будет выбрать нейтральные варианты.

«Лучший подарок коллеге — это уважение к его личности и понимание корпоративной этики. Хорошая книга по профилю работы, качественный ежедневник, сертификат на полезный гаджет для офиса или просто совместное чаепитие с тортом и пиццей создадут гораздо более тёплую атмосферу, чем сомнительный сувенир», — рассказала Васильева.

