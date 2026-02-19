Психолог ответила, как пережить самый депрессивный месяц зимы

Февраль традиционно воспринимается россиянами как месяц грусти и депрессии. После ярких январских празднеств, сопровождаемых праздничной атмосферой и традиционными застольями, возвращение к обыденной реальности вызывает эмоциональный спад. Отметив праздники, большинство сталкивается с ощущением пустоты и скуки, усугубляемым плохой погодой и отсутствием ярких событий, объяснила клинический психолог Анжелика Еременко.

По ее словам, январь дарит людям иллюзию праздника и радости, а февраль возвращает их к будням и повседневной рутине. Наступление месяца сопровождается выбросом елочных украшений, исчезновением подарков и осознанием нескорого прихода тепла.

Чтобы избежать февральского кризиса настроения, Еременко предложила ряд простых рекомендаций: признание своего состояния, проведение анализа прошедшего периода, создание приятных ожиданий, уход за телом посредством массажа или бани, занятие медитативными практиками и поддержание социальной активности путем встречи с близкими людьми.

Главная рекомендация эксперта — принятие текущего положения вещей и отказ от борьбы с негативными эмоциями. По мнению психолога, важно позволить себе чувствовать грусть и усталость, сосредоточившись на поддержании внутреннего баланса и создании позитивных привычек.

— Главное – не бороться с состоянием, а признать его. Эти шесть практик помогают мягко пройти февраль и сохранить силы до весны, — подытожила психолог в беседе с Life.ru.

Психолог и КПТ-терапевт Элен Хачатрян поделилась рекомендациями о том, как справиться с зимней усталостью и вернуть энергию после праздников. Она объяснила, что снижение уровня активности связано с уменьшением солнечного света и прохладной погодой.