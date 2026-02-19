Ученые выяснили, что помогает быстрее что-то запомнить

Фаза дыхания может влиять на то, насколько успешно человек вспоминает информацию — точнее всего это происходит во время выдоха. К такому выводу пришли исследователи из Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

В исследовании ученые проанализировали данные 18 добровольцев, у которых одновременно отслеживали дыхание и электроэнцефалограмму (ЭЭГ) во время выполнения задания на эпизодическую память. ЭЭГ представляет собой метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности.

Участникам нужно было вспоминать ранее представленную информацию, а исследователи отслеживали, в какую фазу дыхания это происходило успешнее. Выяснилось, что правильные ответы чаще давались во время выдоха. Именно в эту фазу усиливались определенные ритмы мозговой активности, связанные с извлечением воспоминаний. Кроме того, чем сильнее синхронизировались дыхание и процессы «перезапуска» следов памяти в мозге, тем лучше участники справлялись с заданием.

По мнению авторов, дыхание может служить своеобразным внутренним ритмом, который помогает мозгу организовать работу при воспоминании информации. Результаты показывают, что даже базовые физиологические процессы способны тонко влиять на когнитивные функции человека.