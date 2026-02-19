Психолог рассказала о рабочих способах справиться с прокрастинацией

Знакома ситуация, когда вам через два дня сдавать большой проект, а вы никак не можете заставить себя приступить к работе? У психологов есть специальный термин, обозначающий такое состояние - прокрастинация. И справиться с ней бывает неимоверно сложно. Почему она возникает и что делать, если вы сталкиваетесь с такой проблемой постоянно, "Российской газете" рассказала клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

"Прокрастинация - это откладывание, чаще всего важных дел. Взамен человек часто отвлекается, переключается на что-то не стоящее внимания, по крайней мере в данный момент. Например, сейчас важно сформировать смету или договор, а человек предпочитает посидеть в соцсетях или вообще смотрит в потолок", - объясняет психолог Куликова.

Эксперт подчеркивает: когнитивные функции, критика и прогнозирование у человека в сохранности, то есть он отдает отчет, что не укладывается в сроки, может нарушить дедлайн и сорвать работу. Но справиться с собой не может.

"Человек не может себя заставить делать необходимую в данный момент работу в связи с психологическим барьером и бунтом. На уровне мозга - это сбой в работе системы вознаграждения", - поясняет эксперт.

Основная причина - в хроническом стрессе, перманентных перегрузках, неумело построенном графике, в котором должны сочетаться работа и отдых.

"Такое случается, когда человек находится в регулярном стрессе, оказывается в обстоятельствах, требующих высокой концентрации внимания, и истощается, причем эмоционально и физически", - говорит Елизавета Куликова.

Кто в зоне риска?

"Прокрастинация может возникнуть у слишком требовательных к себе людей со страхом оценки в не лучшем свете другими, перфекционистов, людей, плохо контролирующих свои эмоции. Можно себе представить пример линейного менеджера, который имеет нерегулярный график с переработками, высокий уровень ответственности, страх перед коллегами. Типичные личностные характеристики человека, склонного к прокрастинации - ему тяжело сказать "нет", он воспринимает реакции и мнение людей близко к сердцу, страдает от повышенной тревожности", - отмечает психолог.

Как справиться с прокрастинацией?

Могут быть использованы разные техники.

"Надо только начать". Надо только сделать усилие, чтобы мозг включился в работу, а дальше срабатывает эффект Зейграник (незавершенное дело создает напряжение, которое стремится к завершению). "Сменить фокус с результата на процесс". Нужно постараться сделать привлекательным сам процесс работы - например, через ритуалы и создав располагающую атмосферу вокруг. "Отпустить ситуацию, не сомневаясь в своих силах". Часто в прокрастинации люди склонны к самобичеванию и самокритике, что только усугубляет ситуацию. Можно себе сказать: "Да, мне сложно начать, это нормально. Я сделаю, что могу".