Пять простых техник, как выйти из отношений с женатым мужчиной

Это одна из самых изматывающих историй. Есть он, есть его семья — и есть вы, где-то между ожиданием, надеждой и постоянной внутренней болью.

Вряд ли кто-то спит и видит, как поскорее стать любовницей женатого человека. Обычно все начинается как случайность, а потом проходит время, и становится понятно: сил уходит больше, чем радости. И вопрос уже даже не в морали (хотя и эта сторона вопроса доставляет немало терзаний), а в том, чтобы собственная психика как-то удерживалась в рамках нормы. Психолог Радмила Бакирова рассказала, что делать, чтобы покинуть эту сложную фигуру отношений.

Признать реальность, а не версию, в которую хочется верить

Самая болезненная, но ключевая точка — перестать жить обещаниями. Он однажды уйдет ко мне, ему там плохо, с женой они просто друзья, все ради детей — ничего нового за столетия мужчины не придумали.

«Пока человек остается в браке, это и есть его выбор на сегодня. Не временный, не вынужденный — фактический. Признание реальной ситуации — это не жесткость, а трезвость. Без него невозможно ни выйти из треугольника, ни защитить себя эмоционально», — уверяет эксперт.

Убрать иллюзию уникальности связи

Внутри сумасшедшей бабочкой часто бьется мысль, что это у других отношения порочные или созависимые, а вот у вас — это, конечно, нечто особенное и уникальное. Но треугольник почти всегда строится по одному сценарию: тайные встречи, ограниченное время, эмоциональная зависимость, лживые обещания будущего. Если осознать это, вы не обесцениваете чувства, но начинаете понимать верный масштаб. История начинает восприниматься как достаточно типовая ситуация, из которой можно выйти.

Ограничить контакт, а не просто попробовать отдалиться

Самое сложное — это не решение уйти, а удержать дистанцию. Потому что привычка (и чувства, мы же живые люди!) сильнее логики.

«Рабочая техника — физическое сокращение контакта: как можно меньше переписок и звонков, пауза во встречах. Пока связь подпитывается ежедневным общением, выйти почти невозможно. Эмоциональная зависимость держится именно на постоянном контакте», — подчеркивает психолог.

Вернуть фокус в свою жизнь

Пока вы застряли в статусе любовницы, жизнь постепенно сужается до ожидания: когда он напишет, приедет на вечер? Когда решится переехать насовсем? Выход начинается с обратного движения: возвращения в свою реальность. Работа, поездки, новые знакомства, забота о своих душе и теле, хобби, терапия. В общем, нужно максимально заполнить свое время, чтобы снова почувствовать себя отдельной, а не приложением к чужой жизни.

Понять, зачем вообще выходить из отношений

Иногда женщины остаются в таких отношениях годами не потому, что не могут уйти, а потому что не видят смысла. Но цена участницы любовного треугольника всегда высокая: это постоянная тревога, отсутствие опоры, невозможность строить будущее, самооценка, зависящая от чужого выбора.

Стать свободной — не значит наказать его или доказать что-то его жене. Это больше дает восстановление собственной целостности, подтверждение права быть в отношениях, где есть место открытым честным чувствам. Это — не про правильность, а про бережность к себе. Про момент, когда женщина перестает ждать, что ее выберут, и начинает выбирать себя сама.