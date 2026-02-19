Психолог объяснила, почему не стоит селить мужчину у себя в квартире

Селить мужчину в собственной квартире — рискованное решение, предупредила психолог Эльвира Жданова. Девушка должна ясно представлять последствия и потенциальные опасности такого шага.

— Решение тут принимать девушке. Если она готова пустить к себе домой мужчину и жить с ним, то хорошо. Но нужно осознавать последствия и риски. К примеру, после расставания мужчина может начать отсуживать квартиру, говоря, что он там делал ремонт, и потребовать компенсации, — сказала специалист.

Один из наиболее частых рисков, по словам Ждановой, возникает после прекращения отношений. Мужчина может попытаться вернуть вложенные средства, заявляя, что сделал ремонт или приобрел мебель. В худшем сценарии дело доходит до судебных разбирательств.

Некоторые мужчины, не обладающие собственным жильем, стараются ускорить переезд к партнерше, чтобы сэкономить на аренде. Женщине следует учесть, что в таком случае велика вероятность финансовых вложений со стороны мужчины, что тоже порождает юридические и финансовые риски, сообщает News.ru.

