Специалист рассказал о фазах горевания после смерти близкого

Определённого срока горевания не существует, а острая фаза — шок, отрицание, сильная тоска — может длиться от нескольких месяцев до двух — двух с половиной лет, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

© globallookpress

«Однако полностью горевание как процесс переосмысления жизни без умершего может занимать долгие годы. Периоды острой боли должны сменяться просветлениями. Даже если боль возвращается в памятные даты», — поделилась она.

По её словам, продолжительность данного состояния может зависеть от того, кто именно ушёл.

«Все психологи отмечают, что потеря ребёнка часто переживается как самое тяжёлое событие. Потому что это нарушение естественного порядка. Мы все знаем, что родители должны уйти раньше. Горе здесь может быть самым интенсивным и длительным», — заметила она.

Также острой потерей будет утрата в детстве или юности родителя, который был защитой и тылом для ребёнка, продолжила психолог.

«Или потеря второй половины — супруга. Конечно, главный фактор — это не степень родства, а сила эмоциональной связи. И контекст смерти — внезапно всё произошло или после долгой болезни», — объяснила она.

Если кто-то долго болеет, то у человека уже есть внутренняя готовность к потере близкого, и он уже начинает проживать горевание в этот период, добавила Абравитова.

«Признаком завершения этого состояния является не исчезновения печали, а принятие. Когда человек может думать об ушедшем близком без острой физической боли. Возвращается энергия жизни, планы, интерес к настоящему, а память становится частью жизни, а не её центром», — отметила она.

При этом горевание может перерасти в депрессию, обратила внимание психолог.

«Человек может застрять на пять — десять, а то и на 20 лет. Кто-то может застрять до конца жизни. И находиться в состоянии ступора и тоски. Если горе не проживается, а подавляется, человек теряет смысл жизни, всё может перейти в тяжёлую депрессию. Тут потребуется помощь психиатра», — подытожила она.

Ранее священник Владислав Береговой пояснил, что нужно делать в течение 40 дней после потери близкого.