Назван популярный сигнал начала депрессии

Человеку становится неинтересно проводить время с самим собой.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур.

«Мы выключаемся не только из внешнего, но и от себя тоже. Нам становится неинтересно с собой жить. На помощь приходит постоянная музыка в наушниках, когда мы готовим или гуляем. Мы же не можем гулять в тишине. Это одна из форм того, что нам неинтересно с собой. Это может быть сигналом усталости, когда ты просто устал и тебе реально отдохнуть нужно, а может быть сигналом начинающейся депрессии. Это пофигизм, отсутствие интереса или выгорание. У разных людей разные истории».

Ранее психолог назвала «базовые» компоненты семейного счастья. Это сексуальная совместимость, эмоциональное понимание и схожие ценности. Для сохранения любви в отношениях следует соблюдать договорённости и беречь чувства друг друга, рассказала Елена Соловьёва.