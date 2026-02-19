Стало известно, какие мужчины реже следуют консервативным традициям

Образ странного гения с радикальными убеждениями давно перекочевал из художественной культуры в массовые представления. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Intelligence, рисует более спокойную картину. Люди, которые в детстве демонстрировали высокий IQ, во взрослом возрасте в целом придерживаются взглядов, близких к позициям сверстников со средними когнитивными показателями.

© Телеканал «Наука»

Данные длиной в десятилетия

Авторы опирались на крупный немецкий проект, стартовавший в конце 1980-х. Тогда протестировали свыше 7000 третьеклассников. Школьников с IQ 130 и выше выделили в отдельную группу, а для сравнения сформировали выборку с результатами около среднего уровня.

Через шесть лет участников протестировали повторно, чтобы убедиться в стабильности когнитивных различий. Спустя примерно 35 лет исследователи вернулись к тем же людям уже во взрослом возрасте (средний возраст около 43 лет). В итоговом опросе приняли участие 87 человек с высоким IQ в детстве и 71 участник контрольной группы.

Как участники описывали свои убеждения

Респондентов просили определить свое положение на шкале «лево-право» и заполнить расширенную анкету, оценивающую четыре направления:

экономический либертарианизм — ориентация на свободный рынок;

консерватизм — ценность традиций и стабильности;

социализм — акцент на равенстве;

либерализм — приоритет личной свободы.

Различия проверяли с помощью дисперсионного анализа. Проще говоря, этот метод показывает, действительно ли группы отличаются друг от друга, а не создают видимость различий из-за случайности.

На общей шкале заметных расхождений не оказалось. И люди с высоким IQ, и их сверстники со средними показателями чаще выбирали умеренные позиции. Та же картина наблюдалась и по трем из четырех детальных показателей. Сам по себе интеллект не был связан с предпочтением свободного рынка, идеями равенства или либеральными установками.

Важное отличие

Единственный нюанс касался отношения к традициям и политике. Здесь проявилась гендерная разница. Мужчины со средними когнитивными результатами чаще демонстрировали консервативные установки, тогда как мужчины с более высоким интеллектом делали это заметно реже. Среди женщин подобного эффекта не обнаружилось. Дополнительные статистические проверки подтвердили надежность наблюдения.

Авторы предполагают, что ключевую роль играет когнитивная гибкость. Людям с более высоким интеллектом, как правило, легче удерживать в голове несколько точек зрения одновременно, поэтому им меньше требуется опора на жесткие нормы. Мужчины со средними показателями, напротив, могут чаще обращаться к привычным и традиционным схемам, поскольку они помогают быстрее упорядочить сложную социальную реальность.