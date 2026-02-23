Зачем мы сами создаем проблемы на ровном месте

Казалось бы, жизнь наконец пришла в норму: на работе все стабильно, в личной жизни тишь да гладь, здоровье не подводит, денег хватает. Однако вместо облегчения и радости вдруг появляется странное внутреннее напряжение. Хочется срочно что-то поменять, куда-то бежать, затевать проект, спор, ремонт, переезд — что угодно, лишь бы не оставаться в этой тишине. О причинах появления тревоги в моменты, когда все хорошо, читайте в «‎Рамблера».

Привыкание к хорошему

Одна из причин — эффект гедонической адаптации (его еще называют «гедонической беговой дорожкой»). Смысл в том, что эмоциональная реакция на позитивные изменения со временем ослабевает: мозг привыкает к улучшению условий и возвращается к привычному «базовому» уровню переживаний. То, что недавно радовало, становится фоном, а фон легко спутать с пустотой.

Этот феномен объясняется в исследовании Филипа Брикмана и его коллег о лотерейных выигрышах и травмах. В своей работе авторы показывали, что крупные события меняют восприятие удовольствий и обычных радостей, но не гарантируют устойчивого роста удовлетворенности.

Простым языком это звучит так: если раньше нервная система регулярно получала яркие стимулы, то спокойная жизнь и стабильность могут создавать ощущение, будто ничего не происходит. Не потому, что жизнь плохая, а потому, что система сравнения сместилась.

Усиление «награды»

В нейронауке есть понятие «ошибка предсказания награды»: мозг сильнее реагирует на то, что оказалось лучше (или хуже) ожиданий. Эта логика хорошо описана в исследовательской работе Вольфрама Шульца о предсказании и вознаграждении. Согласно ей, вариативность и неожиданность делают стимулы мощнее: резкие повороты сюжета, эмоциональные качели в отношениях, риск и азарт. Когда жизнь становится предсказуемой, «ошибок предсказания» меньше — и тогда субъективно уменьшается интенсивность переживаний.

Поэтому человеку может казаться, что он «оживает» только тогда, когда снова появляются яркие эмоции. На практике именно так зачастую зарождается привычка создавать драмы из ничего — острые ощущения дают возможность чувствовать.

Скука

В психологии скуку давно рассматривают как самостоятельное состояние, связанное с мотивацией и саморегуляцией. Исследование, опубликованное в базе данных PubMed Central, показывает, что склонность к скуке коррелирует с депрессивными симптомами и рискованным поведением, а также может усиливаться в условиях монотонности и ограничений.

В спокойной жизни скука зачастую говорит об отсутствии внутренней опоры. Когда исчезает внешний двигатель (стресс/конфликт/соревнование), становится заметно, что внутренний (интерес/ценности/цели) еще не выстроен или недостаточно крепок.

Подкормка для тревоги

Парадоксально, но спокойствие иногда воспринимается как неопределенность: если слишком спокойно — значит, скоро что-то случится. У людей с повышенной тревожностью мозг чаще интерпретирует неопределенные сигналы как потенциальную угрозу и подталкивает к действиям, которые дают иллюзию контроля.

Если психика привыкла жить в режиме «сканирования опасности», то спокойный период может восприниматься не как безопасность, а как слепая зона: нет явных проблем, а значит, непонятно, что контролировать. И тогда человек бессознательно создает себе проблемы и кризисы, создавая таким образом понятные ориентиры.

Самосаботаж

В популярной клинической психологии самосаботаж описывают как действия, которые мешают собственным целям, но защищают от неприятных чувств: страха, стыда, вины. О типичных формах самосаботажа — прокрастинации, перфекционизме, девиантном поведении — подробно рассказано в журнале Verywell Mind. Иногда человек самостоятельно заранее создает себе препятствия, чтобы в случае неудачи было на что свалить вину за провал.

В спокойной жизни эти механизмы проявляются так: когда все стабильно, повышается «ставка» — появляется ощущение, что теперь жить нужно, не ошибаясь, чтобы не потерять то, что есть. И тогда психике проще заведомо вернуть хаос, чтобы в случае неприятного события, которое абсолютно точно рано или поздно произойдет, можно было объяснить его внешними обстоятельствами.

Непривычка к стабильности

Есть и более личный, но психологически закономерный фактор: жизненный опыт. Если в семье или прежних отношениях стабильность была редкостью, нервная система могла научиться воспринимать напряжение как привычное состояние. Тогда спокойствие ощущается как что-то неестественное. В таких случаях человек может искать сильные эмоции, а потому что иначе не узнает себя и свою жизнь.

Спокойная жизнь, таким образом, может казаться невыносимой по разным причинам: из-за адаптации к хорошему, из-за привычки получать «награду» через непредсказуемость, из-за скуки как сигнала о дефиците смысла, из-за тревоги перед неопределённостью и из-за защитных стратегий самосаботажа. Это не делает человека «неблагодарным» — это показывает, как нервная система и психика учатся жить в тех условиях, которые были для них нормой.

