Как контролировать эмоции

Эмоции могут стать разрушающим механизмом для ментального и физического здоровья человека, их необходимо контролировать. Об этом 16 февраля рассказала психолог Юлия Белкина.

© ГлагоL

В беседе с «Радио 1» объяснила, что темперамент (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) — это врожденные особенности нервной системы. Характер — это набор поведенческих установок, который может меняться с течением времени.

Независимо от темперамента здоровье, в том числе и эмоциональное, держится на сне и отдыхе.

«Также нужно правильно питаться: не заменять еду тортиками и чипсами, а есть мясо, рыбу, овощи», — добавила психолог.

Если придерживаться этих простых правил, то тип личности будет максимально управляемым, заверила она.

Ранее в беседе с «ГлагоL» психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Ионова рассказала, что эмоции могут влиять на здоровье печени. Орган реагирует на злость, раздражение и чувство неудовлетворенности.