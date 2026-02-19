Когда усталость становится болезнью и требует обращения к психиатру

Иногда трудно понять, навалилась на вас усталость или уже пора обратиться к врачу. Многим знакомы сомнения и страх перед обращением к психиатру, однако то, что консультация этого специалиста необходима только в кризисных ситуациях, — миф. Как отличить временный стресс от состояния, требующего помощи, рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Михаил Михайлов.

© Вечерняя Москва

Когда это не просто усталость

Ключевой ориентир — это три критерия: интенсивность симптомов, их длительность и то, насколько они мешают вашей обычной жизни, — работе, учебе, самообслуживанию, общению с близкими.

На что обратить внимание в первую очередь

Пропадают интерес и энергия: то, что раньше приносило радость, хобби, встречи с друзьями, становится безразличным.

Появляется желание изолироваться от всех.

Даже простые бытовые дела требуют огромных усилий.

Эмоции выходят из-под контроля: постоянное фоновое чувство тоски, тревоги или раздражительности, которое не связано с очевидными причинами.

Резкие перепады настроения, которые влияют на отношения с окружающими.

Внезапные приступы страха, доходящие до паники (сильное сердцебиение, нехватка воздуха, иррациональный страх смерти).

Телесные ощущения

Без физических причин меняются телесные ощущения:

Упорная бессонница или, наоборот, постоянная сонливость.

Значительная потеря или набор веса.

Постоянные боли в голове, сердце или желудке, когда терапевт не находит никаких объективных признаков соматического заболевания.

Необычные, вычурные и крайне мучительные телесные ощущения — «желчный пузырь сухой, стоячий», «физическое ощущение прогнившей части мозга, которая при резких поворотах головы цепляется за сохранившиеся части мозговых извилин».

Все это может быть знаком отчетливого психического неблагополучия.

Мысли и подозрения

Мысли и внимание становятся другими:

Навязчивые, пугающие мысли, от которых не получается избавиться.

Чувство, что все вокруг нереально или, что вы смотрите на себя со стороны.

Стойкие проблемы с концентрацией внимания, памятью, принятием решений.

Смутные подозрения, переходящие в убежденность, что вы стали другим человеком.

Ощущение открытости собственных мыслей.

Возникают мысли о бессмысленности, собственной ненужности или даже о смерти.

Примеры из практики

«Не могу работать»

Молодой специалист после стрессового проекта не может восстановиться. Отдых не помогает. Каждое утро — паника при мысли о задачах, невозможно сосредоточиться, любая ошибка воспринимается как катастрофа. Это уже не переутомление, а тревожное расстройство, истощающее ресурсы.

«Ничего не чувствую»

Женщина средних лет отмечает, что уже больше месяца как «выключилась». Нет сил на семью, дом, себя. Постоянная пустота, усталость и безразличие, сон не приносит отдыха. Это симптом с красивым названием «anesthesia dolorosa» или «скорбное бесчувствие». Это депрессия, а не просто усталость.

«Живу в ожидании катастрофы»

Пенсионер начинает патологически беспокоиться о здоровье (своем и близких), хотя врачи не находят серьезных поводов. Попытки успокоиться и увещевания родных не дают результата. Постоянные проверки, навязчивые мысли о том, что произойдет что-то ужасное, бессонница. Это не забота, а проявление тревоги, которая отравляет жизнь.

Мнение и рекомендация врача

Не ждите, когда симптомы начнут рушить карьеру, отношения или ваше физическое здоровье. Психиатр проведет точную диагностику и разработает индивидуальный план помощи. Часто он включает и психотерапию, и при необходимости современные лекарства, которые помогают мозгу восстановить баланс.

Обращение к психиатру — это не признак слабости, а ответственное и смелое действие взрослого человека, который решил вернуть себе контроль над своей жизнью и эмоциональным состоянием. Если вы чувствуете сомнения по поводу своего психического состояния, не бойтесь обратиться к специалисту — чем раньше, тем лучше.

Большинство людей уже через месяц после отпуска чувствуют себя такими же уставшими, как и до него. Стресс запускает в психике механизм, который не дает забыть о работе даже на отдыхе. ​​Ученые назвали это явление «парадоксом восстановления». Как правильно отдыхать, чтобы восстановить нервную систему, «ВМ» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.