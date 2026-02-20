Психолог объяснил, почему с возрастом любовь найти труднее

Психолог Евгений Идзиковский считает, что после болезненного опыта люди нередко отгораживаются от мира прочной внутренней стеной.

Статистика показывает, что с годами поиск партнёра даётся сложнее, и дело тут не только во внешних изменениях вроде морщин или седых волос. В разговоре с "Радио 1" психолог Идзиковский отметил, что многие живут в состоянии эмоциональной "обожжённости" и со временем даже привыкают к своей защитной броне.

– Если обжечься, то потом входишь в отношения с опаской. И чем мы старше, тем сложнее заводить новые социальные связи. Вращаясь в одном и том же кругу, количество потенциальных партнёров быстро исчерпывается. Чтобы найти новое, нужно прийти туда, где есть новые люди, – пояснил он.

По словам специалиста, с возрастом усиливается цинизм, который подпитывается прошлыми травмами и особенностями характера. В итоге это становится серьёзным барьером для близости и новых отношений.

Как отметил психолог, важно честно спросить себя: чего я хочу? Какая у меня цель? К чему я иду? Если вам нужны отношения, чувства и близость, стоит позволить себе общаться и знакомиться с людьми – даже если страшно.