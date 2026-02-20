Психиатр объяснил, почему растет число психических расстройств

Психиатр в рубрике «Теперь вы знаете» объяснил, почему растёт число психических расстройств. По словам эксперта, с каждым днём причин становится всё больше.

«Нарастающий поток горя и скорби, который приходится переживать населению, изменения экономической политики, нестабильность — всё это усиливает напряжённость, ощущение беспомощности и страх. Так растёт число потребителей средств психофармакотерапии», — сказал эксперт.

Кроме того, врач подчеркнул, что на таком фоне выросло число самоназначений различных препаратов. Это нередко приводит к тому, что человек не получает должного эффекта, а иногда даже наоборот — сталкивается с побочными реакциями и усилением проблем. В такой ситуации препарат принимать бросают, а потом, когда становится невмоготу, снова приобретают это же или какое-то другое лекарство.