Почему мужины порой выглядят бесчувственными

Мужчинам порой бывает сложно проявлять эмоции, и происходит это, как правило, по двум причинам — они кроются в биологии и особенностях воспитания. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

«Первая — биологическая. Мужчинам нужен хороший мыслительный аппарат, а эмоции, которые затапливают логику, не помогают решать задачи. Вторая — культурная, воспитательная. Мальчики у нас не плачут, мужчины не сдаются. Естественные реакции, которые ребенок хочет проявить, родители блокируют», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что внешнее отсутствие эмоций не означает, что мужчины ничего не чувствуют. Они просто учатся блокировать свои переживания, чтобы не усугублять ситуацию, не реагировать или, по крайней мере, не показывать свои истинные чувства.

Недавно международная команда исследователей выяснила, что специальная когнитивная техника помогает парам эффективнее справляться с конфликтами.

Работу возглавил Хенрик Йенк из Университета Цеппелина. Ученые изучали стратегию саморегуляции под названием «ментальное контрастирование». В отличие от позитивных фантазий о будущем, этот метод предполагает не только представление желаемого исхода, но и осознание внутреннего препятствия — эмоции, привычки или убеждения, которые мешают достичь цели.

