Психолог рассказала, как общаться с токсичными коллегами

Общение с токсичным коллегой стоит свести к минимуму, исключить эмоции и обсуждать только рабочие вопросы, не посвящая в личную жизнь, но если конфликтные отношения станут препятствовать выполнению рабочих задач, стоит обратиться за помощью к руководству, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.

Более трети россиян увольняются из-за некомфортной атмосферы в коллективе, выяснил сервис онлайн-опросов «Анкетолог». Токсичные коллеги убивают эффективность и мотивацию всей команды. Причем даже один конфликтный сотрудник может разрушить работу всего отдела. Ситуация становится еще более сложной, если такой человек является руководителем или профи в своей сфере. Если коллектив в постоянном стрессе, специалисты перестают работать эффективно и получать удовольствие от своего дела.

«Токсичность бывает разная. Термин «токсичный» часто подразумевает широкий спектр поведения: от пассивной агрессии и сплетен до открытых нападок и обесценивания. Универсального рецепта «просто не общаться» часто бывает недостаточно, особенно, если вы работаете в одном отделе. В этом случае можно сводить коммуникацию к минимуму, отвечать максимально односложно и вежливо. Даже если вы не согласны, попробуйте не спорить. На провокации, обвинения или попытки втянуть вас в эмоциональный спор реагируйте односложно, нейтрально. Например: «Я понял вашу точку зрения», «Хорошо, я приму это к сведению», «Да, так и есть». Так токсичному собеседнику не за что будет зацепиться, ведь цель его замечаний — вывести вас на эмоции», - пояснила Каталина.

Если человек переходит на личности, то необходимо вернуть разговор к теме работы.

«Когда токсичный коллега обвиняет вас в безответственности или халатности, то лучше всего выразить готовность обсудить сроки выполнения своей части работы. Также нужно фиксировать в переписке, что конкретно кто из коллег делает в каждом из проектов. Это отрезвляет токсичных людей. Они понимают, что их слова фиксируются, и им сложнее будет потом манипулировать фактами или обвинять вас в том, чего вы не делали», - посоветовала психолог.

Помимо этого с «душными» коллегами стоит как можно меньше обсуждать личные темы, не давая повода для сплетен. Если проблему самостоятельно решить не удается, нужно обратиться к начальству.