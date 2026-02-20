Эксперт объяснил, почему запах партнера резко становится неприятным

Психолог АО «Медицина» Мария Гaлкина в беседе с «Чемпионатом» объяснила, что значит внезапно возникающее отвращение к запаху партнёра. По её словам, это тревожный сигнал.

© Чемпионат.com

«Это может быть бессознательным индикатором снижения совместимости: например, если иммунная система одного из партнёров ослаблена болезнью или если изменился гормональный фон. Механизм отвращения, заложенный природой, оберегает нас от невыгодных с эволюционной точки зрения союзов», — сказала эксперт.

Но есть и другая сторона. В долгосрочных отношениях запах партнёра, наоборот, становится источником спокойствия и безопасности. Мы привыкаем к нему, и он начинает ассоциироваться с домом и защитой. При этом универсально привлекательного для всех запаха не существует — то, что нравится одному, может отталкивать другого. Восприятие ароматов зависит от наших собственных генов.