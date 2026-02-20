Психолог дал совет, как научиться говорить людям «нет»

Важно осознать, что в случае отказа собеседник «не уйдёт» и «не обидится».

© Unsplash

Для этого нужно проработать возникающие тревогу или стыд. Подобные «невротические реакции» не имеют отношения к действительности, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Как научиться говорить людям "нет"? Проработать свою тревогу или стыд, которые возникают, когда вы говорите человеку «нет». Может быть, и то и другое вместе поднимается. Нужно понять, какой из вариантов больше про вас: когда вы боитесь обидеть кого-то отказом или вы боитесь, что надо доказывать, что я молодец. И то и другое — невротическая реакция, она не имеет отношения к реальности. Никто никуда не уйдёт, никто не обидится, если вы скажете "нет". Будет только лучше по результату, но это нужно проработать».

Ранее Соловьёва предупредила об обострении «аддикций» весной.