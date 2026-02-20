Россияне объяснили, что для них важнее карьеры

Мужчина перестает видеть в карьере главную цель своей жизни. На смену этому приоритету приходит новый — быть с семьей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Аналитического центра НАФИ при поддержке компании Avon Россия.

© Unsplash

«Больше половины опрошенных мужчин заявили, что ставят семью на первое место. Финансовое благополучие оказалось лишь на второй позиции — его главным приоритетом назвали 52% мужчин. Карьера, ради которой еще недавно было принято задерживаться на работе и жертвовать личным временем, сегодня занимает только третье место», — рассказали эксперты.

Они также отметили, что это означает пересмотр традиционной модели «вечно занятого добытчика».

«Современный мужчина все чаще выбирает не постоянное отсутствие дома, а вовлеченность в семейную жизнь. Для него становится важным не только обеспечивать, но и присутствовать — быть рядом, участвовать, разделять ответственность», — добавили специалисты.

По данным исследования, женщины относятся к этим изменениям с определенной долей скепсиса.

«Большинство опрошенных россиянок по-прежнему убеждены, что главным приоритетом мужчин остаются деньги — так считают больше половины респонденток. Этот разрыв в восприятии показывает, что трансформация мужских ценностей уже происходит, но общественные представления о них меняются медленнее», — высказались они.

Кроме того, исследование показывает, как меняется и отношение мужчин к декретному отпуску.