Топ-5 худших подарков на 23 февраля

В преддверии 23 февраля многие из нас впадают в творческий ступор, пытаясь найти баланс между «нужно что-то подарить» и «чтобы это было искренне». Давайте посмотрим правде в глаза: лучший подарок — тот, который учитывает личность, а не стереотип. И вот какие варианты чаще всего эту личность игнорируют.

© Unsplash

Набор для бритья в подарочной коробке

Классика жанра и главный подарок, который покупают в последний момент. Такой набор обречен пылиться на дальней полке в ванной, потому что сменить свои предпочтения ради одноразового комплекта — маловероятно.

Что подарить вместо этого: если хотите отталкиваться от темы ухода, выберите что-то одно, но качественное и статусное, чем человек, возможно, не побаловал бы себя сам. Например, набор нишевой парфюмерии или сертификат в хорошую мужскую парикмахерскую на процедуру.

Подарочные носки с «мужскими» принтами

Носки — это не подарок, а необходимость, которая никак не может претендовать на подобное звание. А носки с машинками, рублями, оружием или утрированно патриотичной символикой — тоже, скорее, необходимость, которая завернута в инфантильную упаковку.

Что подарить вместо этого: носки могут быть отличным презентом, если они — аксессуар, а не бытовой расходник. Пара качественных носков из мериносовой шерсти или кашемира: вот это — отличный выбор!

Дешевая «тактическая» всячина: фонарики, мультитулы, наборы выживальщика

Идея подарить что-то «суровое и мужское» приводит нас на полки с низкокачественными товарами неизвестного происхождения: фонарики слепяще-яркого света, которые сломаются через неделю, мультитулы из хрупкого металла и прочая ерунда. Для 99% городских жителей такой подарок — бесполезный хлам.

Что подарить вместо этого: если человек увлекается туризмом, рыбалкой или кемпингом, выберите один профессиональный инструмент от проверенного бренда, такой презент будет в разы ценнее целой коробки бутафорского «выживания».

Алкоголь набором

Бутылка дорогого виски или хорошего вина — классический и часто уместный подарок. Но речь о наборах: коньяк + две рюмки чудаковатой формы. Проблема в том, что алкоголь можно выпить, а безвкусные сувенирные рюмки или открывалка — это вещь, которую потом десятилетиями некуда деть. Особенно неловко это выглядит, если человек не употребляет алкоголь вовсе.

Что подарить вместо этого: либо дарите бутылку отдельно (зная вкусы человека), либо, если хочется набор, сделайте его осмысленным. Например, лимитированная версия дорогого качественного алкоголя или, вовсе, безалкогольные напитки: лучшие сорта чая и кофе.

Одежда, выбранная наугад

Свитер на три размера больше, рубашка странного цвета, галстук с абстрактным рисунком — это рулетка, где проигрывает и даритель, и одариваемый. Вы никогда не знаете наверняка точный размер, фасон, стиль и вкус человека в одежде. Такой подарок ставит мужчину в неловкое положение: надеть невозможно, а сказать об этом неудобно.

Что подарить вместо этого: сертификат в конкретный магазин одежды, который соответствует его стилю. Это не банально: вы дарите любимому возможность выбора.

Неудачный подарок — не тот, что стоит мало денег. А тот, что говорит о полном отсутствии мысленного контакта с человеком, для которого он предназначен. Он списан со стереотипного образа защитника, а не с живых увлечений, привычек и характера вашего отца, мужа, брата или друга. В этом году давайте дарить то, что порадует конкретного человека.