Психолог назвал главные особенности нейроотличных людей

Нестандартная реакция на происходящее вокруг и своеобразное поведение может быть признаком нейроотличности, считают эксперты. В особенностях этого явления и проблемах, которые возникают у таких людей, разбиралась Москва 24.

© Сетевое издание m24.ru

Иное восприятие

Нейроотличными людьми называют тех, у кого наблюдаются особенности развития мозга, влияющие на восприятие информации, рассказала Москве 24 нейропсихолог Мария Овчарова.

Она отметила, что нейроотличность – не медицинский термин. Таких людей отличает сложность в коммуникации и необычная реакция на раздражающие факторы.

«Например, нейроотличные люди имеют иное сенсорное восприятие. Поэтому зона, отвечающая за передачу информации от сенсорных рецепторов в мозг, может быть как чувствительной, так и наоборот – недоразвитой», — Мария Овчарова, нейропсихолог.

Человек может быть творческим и увлекающимся, но быстро уставать и слишком эмоционально реагировать на проблемы. При этом нередко речь идет о гиперфокусе – состоянии глубокой концентрации на чем-то, когда теряется счет времени. Подобное поведение легче заметить в детском возрасте, добавила специалист.

"Ребенок может быть вполне развитый, но, например, не уметь коммуницировать с другими детьми. Или он замкнутый, боится общаться, не может различать эмоции окружающих, понимать, что с ним происходит. То есть, он эмоционально нестабилен", – перечислила Овчарова другие признаки особенного развития мозга.

Из-за непонимания социальных норм нейроотличные люди часто становятся изгоями в детстве и испытывают трудности с построением дружеских и романтических отношений во взрослом возрасте, подчеркнула в беседе с Москвой 24 психолог-психотерапевт Владмира Симуран.

По ее словам, сенсорная перегрузка способна приводить к постоянному стрессу, истощению, депрессии и тревоге, а также истерикам и "выключению". Кроме того, проблемы могут проявляться в неумении находить работу, проходить собеседования и работать в режиме многозадачности.

«У нейроотличных людей повышенная тяга к справедливости, и они, в большинстве своем, не понимают и не принимают стратегии, связанные с манипулированием, выбирая правду и прямоту. Из-за этого встречают агрессию от окружающих, желающих продолжать скрывать истину», — Владмира Симуран, психолог-психотерапевт.

Эксперт добавила, что главным отличием особенной работы мозга от психологического расстройства является отсутствие субъективных страданий. Например, при глубокой депрессии или биполярном расстройстве необходима помощь психолога и специальное лечение, иначе жизнь человека находится под угрозой. При нейроотличии состояние не является источником страданий само по себе. Трудности возникают в основном из-за непонимания и неприятия со стороны общества, подчеркнула Симуран.

По ее словам, симптомы нейроотличия и связанные с ним расстройства могут быть как врожденными, так и приобретенными: например, возникнуть в результате черепно-мозговой травмы, инсульта, или под влиянием нейродегенеративных процессов. Часто встречающимися формами является, например, расстройства аутистического спектра (РАС), что влечет за собой различия в социальной коммуникации и сенсорной обработке.

Кроме того, при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) человеку трудно концентрировать внимание, особенно на неинтересных задачах. Порой это сопровождается импульсивностью и гиперактивностью, которая может быть как внешней (неусидчивость), так и внутренней (постоянный "бег мыслей", ощущение внутреннего беспокойства), объяснила специалист.

К нейроотличиям она также отнесла специфические расстройства обучения: дислексию (сложности с овладением чтением и письмом из-за фонетического восприятия), дисграфию (трудности с почерком и письменной речью) и дискалькулию (трудности с пониманием чисел, счета и математических концепций). Диспраксия (расстройство развития, при котором мозгу трудно планировать и координировать физические движения) также является особенностью развития мозга. Такие люди часто бывают неуклюжими, обратила внимание Симуран.

Также к нейроособенностям относится синдром Туретта, для которого характерны множественные непроизвольные движения и звуки, добавила она.

Создать комфортную среду

В то же время нейроотличность – это концепция признания, что существуют люди с иным устройством мышления, отметила Владмира Симуран. По ее словам, такая модель закрепляет понимание, что особенность работы мозга – это "не поломка", а данность. Этим она отличается от медицинской модели, которая предполагает исправление или избавление от особенности.

При этом у нейроотличия есть свои плюсы. Специалист отметила, что такие люди, как правило, глубоко погружаются в интересующую их тему и могут стать непревзойденными специалистами в своей области. Они обладают нестандартным мышлением и креативностью, способны находить решение проблемы там, где его не видят другие.

С учетом того, что проблемы возникают из-за несоответствия между особенностью мозга конкретного человека и требованиями среды, созданной под нужды большинства, эксперт призвала создавать комфортные условия для развития таких людей.

«Например, ребенок с синдромом дефицита внимания в модели нейроразнообразия обладает "ветвящимся" вниманием. Ему трудно сидеть неподвижно и слушать лекцию 45 минут, потому что его мозгу нужна постоянная стимуляция. В таком случае ему можно предложить, например, интерактивные форматы усвоения материала», — Владмира Симуран, психолог-психотерапевт.

Также для комфортной жизни нейроотличным людям необходимо организовать для себя пространство, где можно контролировать сенсорную нагрузку: приглушенный свет, тишина, любимые текстуры.

Поможет и планирование распорядка дня, использование календарей, таймеров и списков. Кроме этого важно уметь отказываться от маскинга (защитный механизм, при котором нейроотличные люди подавляют свои естественные реакции, чтобы "быть нормальными". – Прим. ред.) там, где это безопасно, – например, в кругу близких.

Общение с другими людьми с особенностями развития мозга и терапия с психологом помогут принять себя и справиться с трудностями, добавила психолог-психотерапевт.