Психологи раскрыли правду о выгорании

Более 75% людей по всему миру сталкиваются с симптомами профессионального выгорания в течение своей карьеры.

Как сообщает The Guardian, физическая усталость является лишь верхушкой айсберга, в то время как истинная природа синдрома кроется в хроническом стрессе и потере эмоциональной связи с деятельностью.

Специалисты подчеркивают, что это не медицинское заболевание, а реакция организма на невыносимые условия труда и отсутствие поддержки со стороны работодателей.

«Все думают, что это какая-то болезнь или медицинское состояние. Но на самом деле это реакция на хронические рабочие стрессоры — стрессовый ответ», — утверждает психолог Кристина Маслах, первой начавшая изучать этот феномен еще в 1970-х годах.

По мнению экспертов, выгорание включает три ключевых компонента: крайнее истощение, деперсонализацию (цинизм и отстраненность) и снижение чувства собственной компетентности. При этом вопреки мифам, страдают чаще всего не слабые, а самые мотивированные и преданные делу сотрудники, которые «сгорают» из-за избыточных эмоциональных вложений в работу.

Важным открытием стало то, что обычный отпуск редко способен решить проблему, если рабочая среда остается токсичной.

Помимо профессиональной сферы, ученые все чаще фиксируют аналогичные симптомы у родителей и опекунов, чья деятельность связана с колоссальными эмоциональными и физическими нагрузками без возможности полноценного отдыха.

Ранее был озвучен популярный продукт, который помогает в борьбе со стрессом.