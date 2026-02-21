Священник объяснил, почему нужно просить прощения у тех, кого не обижал

Последнее воскресенье перед Великим постом у христиан называется Прощеным. В этот день верующие просят друг у друга прощения. Настоятель Никольского собора города Можайска Московской области священник Иоанн Лобода рассказал «Вечерней Москве», почему стоит просить прощения у всех людей, даже у тех, кого не обижали.

© Вечерняя Москва

По словам священнослужителя, в Прощеное воскресенье можно позвонить родственникам и друзьям и попросить прощения за все свои грехи. Даже если кажется, что никого не обидели, возможно, вы могли задеть кого-то своим равнодушием.

«Но ведь иногда мы обижаем родных своим равнодушием, когда целыми неделями не общаемся и не звоним чтобы справиться об их здоровье. Часто мы ссылаемся на занятость и усталость, а наши друзья обижаются на это, но не говорят прямо», — объяснил Иоанн Лобода.

Воскресение сыропустной недели (Масленицы) называется Прощеным, так как после литургии совершается служба с чином прощения. Священнослужитель отметил, что это лучшее время для примирения и восстановления хороших отношений с теми, с кем вы находитесь в ссоре.

«Очень благостно позвонить родственникам и друзьям в этот день и испросить прощения за все грехи», — добавил настоятель.

Прощеное воскресенье — это заключительный день Масленичной недели. В 2026 году он выпадает на 22 февраля. Как встретить этот день и за что просить прощения, выясняла «Вечерняя Москва».