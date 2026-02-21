Как недостаток самореализации «бьет» по женской психике

Международный день женского счастья отмечается 21 февраля. Одним из компонентов этого состояния для любого человека является самореализация. Это сложный и многоуровневый процесс, который затрагивает все сферы жизни: карьеру, семью, творчество, личностное развитие и физическое здоровье. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Алеси Давыдовой, как самореализация влияет на психологическое благополучие женщин.

Что понимается под «благополучием»

В психологии благополучие давно рассматривается не только как отсутствие проблем или болезней, но и как субъективное ощущение удовлетворенности жизнью, внутренней устойчивости и ощущение «я на своем месте». Это состояние связано с тем, как человек оценивает себя, свою жизнь, роли и возможности.

«В основе такого понимания лежат идеи гуманистической психологии, где ключевыми понятиями становятся саморазвитие и самореализация. Исследования показывают, что на ощущение благополучия влияют не только здоровье и материальный уровень, но и качество социальных отношений, возможность заниматься значимой деятельностью, чувствовать ценность своего труда и иметь пространство для личного роста. Все это напрямую связано с тем, реализует ли человек свой внутренний потенциал», — рассказала специалист.

Женская самореализация и ее особенности

В последние десятилетия роль женщины в обществе существенно изменилась. Женщины все чаще занимают активную профессиональную позицию, развиваются в карьере, бизнесе, общественной деятельности.

«Качества, которые раньше считались "неженскими", такие как амбициозность, инициативность, стремление к достижениям, сегодня воспринимаются как норма. Однако психологические и социальные установки меняются медленнее, чем внешние условия жизни. Женщина по-прежнему сталкивается с противоречивыми ожиданиями: быть успешной, но не "слишком"; реализовываться, но не в ущерб семье; развиваться, но при этом оставаться удобной», — заметила Давыдова.

Это часто приводит к внутреннему конфликту между разными ролями: профессиональной, семейной, личной. В результате многие женщины испытывают неудовлетворенность, неуверенность в своих решениях, сомнения в выборе профессионального пути.

«Под давлением стереотипов они нередко отказываются от карьерных амбиций, соглашаются на менее интересную или менее оплачиваемую работу, ориентируясь прежде всего на потребности семьи. При этом собственные желания, интересы и чувство смысла отходят на второй план», — отметила собеседница «ВМ».

Самореализация как ресурс

Как рассказала психолог, самореализация для женщины — это не только карьера. Это более широкое понятие, включающее возможность проявлять себя в разных сферах: профессиональной, творческой, социальной и личной.

«Когда женщина не имеет пространства для развития, выбора и самовыражения, — говорит специалист, — это часто отражается на ее психологическом состоянии: усиливается тревожность, накапливается раздражение, появляется чувство опустошенности и того, что она "живет не своей жизнью"».

На профессиональное развитие и самореализацию женщин влияет множество факторов. Среди внешних:

социальные стереотипы;

необходимость совмещать работу и семью;

оценка со стороны окружающих;

жизненные обстоятельства (переезды, рождение детей, смена этапов жизни).

Среди внутренних:

самооценка;

уверенность в своих силах;

удовлетворенность деятельностью;

способность признавать собственную ценность и достижения.

«Женский путь самореализации редко бывает линейным и предсказуемым. Он может включать паузы, смену направлений, пересборку ценностей. И именно в этом процессе особенно важно психологическое благополучие как внутренняя опора, позволяющая адаптироваться к изменениям и делать выбор, опираясь на себя, а не только на внешние ожидания», — подчеркнула психолог.

Кризисы и поиск себя

Часто в возрасте 25–35 лет женщины сталкиваются с ощущением того, что прежние ориентиры перестают работать. Возникают вопросы о смысле, ценности своей деятельности, собственном предназначении.

«Кто-то решается на изменения, а другие остаются в привычной, но не удовлетворяющей реальности, сдерживаемые страхами, неуверенностью, зависимостью от мнения окружающих. Именно в этот период особенно остро проявляется связь между самореализацией и психологическим благополучием. Возможность пересмотреть свою жизнь, признать свои потребности и выстроить более аутентичную траекторию развития становится важным условием внутренней устойчивости и удовлетворенности», — добавила Давыдова.

