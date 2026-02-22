Психолог перечислил признаки мужской силы

Спросите любую барышню, каким должен быть настоящий мужчина, и вы в первую очередь услышите: сильным. Хотя что входит в это понятие, не всегда ясно. Сколько мужчин, подходящих под это определение сильного – косая сажень в плечах, денежная работа, умение постоять за себя, – в сложных жизненных ситуациях оказывались слабаками. Почему это происходит? Что такое на самом деле сильный мужчина и как его распознать? Об этом в канун 23 февраля мы поговорили с известным сексологом и психотерапевтом Евгением Кульгавчуком.

Последний богатырь

– Первый признак сильного мужчины, в представлении многих, особенно молоденьких девушек, – это физическая сила, готовность дать сдачи. Кажется, что рядом с таким мужчиной можно чувствовать себя защищённой на все сто процентов…

– Это один из самых живучих и опасных мифов. За 25 лет практики я видел десятки «качков» и мастеров боевых искусств, которые в кабинете психотерапевта рыдали, потому что их бросали женщины. Их мускулы были бронёй, под которой скрывался реальный живой человек, со своими страхами и тревогами. Защита – это не только умение «заехать в ухо». Это, в первую очередь, способность создать безопасное психологическое пространство для близких: где можно говорить без страха, быть собой, где конфликты решаются словами, а не кулаками. Истинная сила – в способности предотвращать драки, а не побеждать в них. Один мой клиент, бывший спортсмен, во время терапии осознал, что его агрессия не давала ощущения защиты, а пугала его семью, потому как его постоянная агрессивная позиция с окружающим миром как раз и была проблемой. Наша совместная работа помогла ему перенаправить эту энергию в уверенность и стать настоящим «щитом» для дома – не физическим, а эмоциональным.

– Бытует мнение, что сильный мужчина умеет зарабатывать большие деньги. А если ему это не под силу, то он – слабак. Все ли небогатые мужчины слабы?

– Абсолютно нет. Мы путаем силу с социальным статусом. Деньги – это ресурс, но не показатель личностной силы. Я знаю множество «успешных» бизнесменов, которые эмоционально банкроты: зависимы, одиноки, не могут построить отношения. И знаю учителей, мастеров-ремесленников со средними и скромными доходами, которые – столпы для своих семей. Их сила в устойчивости, ясных ценностях, умении быть счастливым здесь и сейчас. А слабость проявляется в пассивной позиции жертвы: мир виноват, правительство, начальник, но сам человек ничего не делает, чтобы изменить свою жизнь, даже в рамках скромных возможностей. Это и есть предмет работы в терапии – переход из позиции жертвы в позицию автора своей жизни.

В своих руках

– Мальчикам с детства внушают – мужчины не плачут. И поэтому многие боятся показывать чувства. Сильный мужчина может быть мягким, сентиментальным?

– Не только может, но и должен быть в контакте со своими чувствами. Плач – это физиологическая реакция на стресс, данная нам природой. Подавляя её, мужчина копит в себе «токсичный» груз, который потом выливается в язву желудка, гипертонию, вспышки немотивированной агрессии, глухую депрессию или зависимости. Сила – в смелости быть уязвимым. Я говорю своим пациентам: «Признать страх – уже поступок смелого человека. Проговорить боль – значит взять её под контроль». Мужчина, который может обнять плачущего сына и сказать: «Я тоже порой грущу», – не слаб. Он силён, потому что ему нечего скрывать, и он даёт разрешение на чувства другим. Это основа эмоционального интеллекта. Это не говорит о том, что нужно публично плакать по каждому поводу. Но и не нужно быть бетонным, холодным памятником.

– Сильный мужчина может позволить себе жаловаться жене на свои проблемы или он должен всё носить в себе?

– Ключевое слово – «жаловаться». Жалоба – это позиция беспомощности. А вот делиться – это позиция силы и доверия. Разница огромна. «Всё пропало, начальник козёл, работа никуда не годится» – это жалоба, которая истощает и его, и жену. «Сегодня был сложный день, был конфликт на работе, я сейчас чувствую усталость и растерянность. Мне нужна твоя поддержка», – это деликатность и запрос на связь. Сильный мужчина понимает: он не одинок. Семья – это команда. Он может быть «ранен в бою» и прийти в «тыловой госпиталь» – домой – чтобы восстановиться. Носить всё в себе – путь к одиночеству внутри отношений. И это частая причина, с которой пары приходят на терапию.

– Что же тогда входит в понятие «сильный мужчина»? Дайте, наконец, определение.

– Сильный мужчина – это психологически зрелая личность. Его сила – это, в первую очередь, ответственность. За свои слова, поступки, выбор, за благополучие тех, кого он любит. Это внутренний стержень – система ценностей, которую не сломать внешними обстоятельствами. Это гибкость: умение адаптироваться, признавать ошибки и меняться. Это уважение к другим, особенно к тем, кто слабее. Это способность ставить цели и достигать их, несмотря на трудности. И главное – это способность любить: быть привязанным, нежным, заботливым, не боясь потерять при этом своё «Я». Это и есть цель зрелой психотерапии – помочь мужчине обрести такую целостность.

Не на того напала

– Откуда берутся слабые мужчины?

– Из воспитания. Чаще всего – от матери, которая душит гиперопекой («Не ходи, упадёшь!»), и отца, который либо отсутствует, либо подаёт пример эмоциональной холодности и агрессии. Формируется паттерн: чтобы выжить, нужно либо бунтовать бессмысленно, либо подчиняться, спрятав свои желания. Такой мужчина не научается брать на себя ответственность, его «сила» – лишь реакция на детские травмы. Он может выглядеть как тиран или, наоборот, как безвольный подкаблучник, но в основе – глубокое чувство собственной неполноценности. К счастью, эту модель можно пересмотреть во взрослом возрасте.

– Некоторые считают, что определённая категория женщин сама притягивает слабых мужчин. Насколько можно винить женщину за неправильный выбор?

– Винить – бесполезно. Но понять – необходимо. Часто женщины с травматичным опытом (например, выросшие с тираном-отцом или, наоборот, со слабым отцом) бессознательно ищут знакомую модель. Им кажется, что с «сильным» агрессором они будут в безопасности (как в детстве), или что слабого можно «спасти» и тем самым доказать свою нужность. Это не вина, это незажившая рана. Психотерапия здесь полезна и для женщины: чтобы разорвать этот порочный круг, понять свои истинные потребности и перестать быть «соучастницей» в поддержании нездоровых отношений. …Важно понять: психологическая сила – это не дар с рождения, а навык, который можно и нужно развивать. И психотерапия здесь – не признак слабости, а инструмент сильного. Это как тренажёрный зал для души. Она позволяет освободиться от груза старых травм, научиться управлять эмоциями, строить здоровые отношения и, в конечном итоге, значительно улучшить качество своей жизни и жизни своих близких. Будьте смелыми – умейте работать над собой.

Признаки мужской силы

Ответственность. Обещал – сделал. Ошибся – признал, извинился, исправил. Отношение к другим. Как он общается с официантом, таксистом, родителями? Сила проявляется в уважении ко всем. Гибкость. Могут ли поменяться его планы? Способен ли он на компромисс без чувства «унижения»? Отношение к вашим успехам. Сильный мужчина будет вашей опорой и искренне рад вашим победам. Слабый – будет ревновать, обесценивать, конкурировать. Способность быть в диалоге. Может ли он говорить о конфликтах, о чувствах? Или сразу переходит на крик, сарказм или замыкается? Наличие не только общих, но и своих целей и интересов, хобби. Мужчина должен быть самодостаточной личностью.