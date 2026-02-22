Обонятельная память: как с помощью запахов управлять своими эмоциями

У вас случалось так, что мимолетный запах свежей выпечки или морского бриза мгновенно переносил вас в другой момент жизни, пробуждая яркие воспоминания и чувства? Так работает обонятельная память. «Вечерняя Москва» пообщалась с семейным психологом Сулпан Хусаиновой и выяснила, как запахи управляют эмоциями.

Все дело в особенностях нашего мозга. В отличие от сигналов от зрения или слуха, информация о запахе попадает прямо в лимбическую систему — область, отвечающую за эмоции, память и инстинктивное поведение. Запахи не «фильтруются» логикой, они моментально вызывают эмоциональный отклик. Зная эту особенность, мы можем сознательно использовать запахи как «триггеры» для нужного состояния.

Например, для концентрации и работы подойдут бодрящие цитрусовые ароматы. Запах лаванды снижает тревожность и помогает расслабиться, поэтому отлично подойдет для подготовки ко сну. Теплые и сладкие запахи, вроде корицы, ванили или свежей выпечки, вызывают ощущение комфорта и счастья, ассоциируясь с домашним уютом и безопасностью.

Вы можете создавать персональные «ароматные якоря» для важных моментов жизни. Купите в поездке небольшой флакон духов или натурального масла. Вдыхая их аромат позже, вы сможете почти физически вернуться в те дни.

Но важно помнить, что реакции на запахи очень индивидуальны и зависят от личного опыта. То, что успокаивает одного, может раздражать другого. Находите «свои» ароматы через эксперимент.

Вернет в праздник

Тонизирующим свойством обладает и аромат имбиря. Он не только помогает взбодриться, но и может зарядить позитивным настроением: ведь запах этого растения ассоциируется с Новым годом, когда пекут имбирные пряники.

Романтика

Аромат розы считается афродизиаком, так что он может помочь создать в доме романтическую атмосферу. Помимо этого, он также обладает и расслабляющими свойствами. Запах розы помогает снять напряжение и улучшает настроение после работы.

Сохранит энергию

А вот поддерживать бодрость помогают ароматы апельсина, лимона или грейпфрута — в общем, любых цитрусовых фруктов. Они позволяют снять усталость и заряжают энергией. Воспользуйтесь эфирным цитрусовым маслом, чтобы сохранить концентрацию, например, во время подготовки к экзамену.

Прямиком из детства

Ощущением уюта дом наполнит аромат яблок и корицы. Эта комбинация, напоминающая сладкую выпечку, действует на людей успокаивающе. При этом яблочная свежесть позволяет сохранять бодрость для выполнения домашних дел. Чтобы такой запах подольше держался, можно приобрести специальный диффузор или ароматическую свечу.

Внесет гармонию

Спокойную атмосферу в доме создают древесные запахи. Например, аромат сандалового дерева позволяет сосредоточиться на своих мыслях. Он улучшает концентрацию и хорошо подходит для медитаций. А вот эфирное масло чайного дерева эффективно работает против бактерий, вирусов и грибков.

Лучше собрать самим

Натуральная ромашка улучшает сон, снимает тревожность. Поэтому врачи советуют ромашковый чай. А если решили приобрести что-то с запахом этого цветка, лучше остановиться именно на саше. Химически созданные запахи ромашки не всегда удачные. Зато, если собрать ромашку летом и засушить ее где-нибудь на шкафу, зимой можно получить натуральный аромат для дома.

Не только для чая

Аромат бергамота, который часто добавляют в чай, поможет снять стресс. Цитрусовые нотки помогают создать атмосферу радости. А еще бергамот оказывает успокаивающее действие при напряжениях, устраняет чувство тревоги.

Засыпай

Успокаивающими свойствами известна лаванда. Ее сладкий запах способствует снятию тревоги. А вот эфирное масло поможет отпугнуть комаров. Если летом собрать лаванду, засушить ее и положить в маленькие мешочки, то получится саше в шкаф.

Эфирные масла не стоит наносить на кожу в чистом виде, чтобы не вызвать аллергическую реакцию. Для начала их обязательно нужно развести в воде или любом растительном базовом масле.

Самые странные

Eau de Stilton. Туалетная вода с ароматом сыра Стильтон, который славится своим дурным запахом. Авторы парфюма находят в нем фруктовые и земляные нотки, но не отрицают, что аромат сыра с плесенью, в который сливается общий запах духов, может многим показаться отвратительным;

Funeral Home. Аромат, сочетающий запахи лилии, хризантемы и гладиолуса — цветов, которые можно найти на кладбище. Дополняет эту композицию запах слегка подгнившей листвы. Парфюм призван напомнить о скоротечности жизни...;

My DNA Fragrance. Аромат, который создают на основе ДНК клиента. Можно приобрести и духи с ароматом ДНК известных личностей вроде Мэрилин Монро или Майкла Джексона;

Paper Passion. Аромат особенно понравится любителям чтения: в нем передан запах книги, только что вышедшей из типографии.

Создаем духи

Выберите одно или пару эфирных масел, на основе которых вы замешаете свой аромат. Залейте масло жожоба или миндаля без запаха в стеклянную бутылку. Оно станет основой парфюма. Добавляйте в емкость несколько капель выбранного эфирного масла. Экспериментируйте с пропорциями, пока аромат в баночке не приблизится к тому, что вам нужно. Добавьте чайную ложку спирта. Сначала размешайте все деревянной полоской, а потом встряхните. Понюхайте получившуюся смесь, чтобы понять, нравится ли вам ее запах. Усилить его можно, если добавить эфирного масла. Плотно закройте флакон, положите его в прохладное темное место и оставьте его там минимум на неделю.

У россиян набирает популярность новый антистресс-лайфхак — «апельсиновый душ». Для того чтобы расслабиться после тяжелого дня, нужно достать апельсин из холодильника, почистить и съесть его прямо под теплой водой. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, как это работает, а также какие еще простые лайфхаки помогают успокоиться и расслабиться.