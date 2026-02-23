Эксперт объяснила, что такое «синдром старшей дочери»

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, что такое «синдром старшей дочери», и рассказала, как он влияет на жизнь. По её словам, давление может испытывать и старший сын, и единственный ребёнок, и даже младший, если на него возлагают особые ожидания. Название — лишь условность.

«Такой паттерн часто формируется, когда родители неосознанно перекладывают на старшего ребёнка функции второго взрослого: заботу о младших, бытовые обязанности, эмоциональную поддержку родителей. Это может происходить из-за усталости, недостатка ресурсов или культурных установок, где «старшая должна помогать», — сказала эксперт.

«Синдром старшей дочери» оказывает влияние буквально на каждый аспект жизни. В отношениях — это склонность брать на себя роль «ответственной», «спасающей», терпеть больше, чем хочется, выбирать партнёров, за которых надо отвечать. В карьере — высокая надёжность, трудоголизм, страх ошибок, ощущение, что нужно заслуживать право на отдых и признание. В быту — привычка всё контролировать, делать самой, даже когда можно делегировать. И при этом фоновое чувство усталости, раздражения, иногда скрытой обиды.