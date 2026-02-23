Стыдно или нет: что делать, если мужчина часто выказывает женские эмоции

А вы позволяете своему мужу или партнеру маленькие слабости? Если нет, что очень зря. Внутреннего ребенка надо беречь даже в брутальном взрослом «самце».

Слезы и обиды, слабость и раздражение, гнев и агрессию в партнере сложно принять. Как правило, эти эмоциональные проявления чаще свойственны дамам. Но и мужчины порой дают слабину. Смотрят, например, сентиментальное кино вроде «Хатико», и вот по щеке украдкой бежит скупая слеза. Получают от вас в подарок приставку, о которой мечтали в детстве, и вот опять глаза на мокром месте. Готовят ужин, а вы молча съедаете и даже не хвалите стряпню — обижаются и часами молчат, уткнувшись в телефон. Ну и как на такое реагировать, спросите вы? Выходили замуж за мужчину, а получили нюню без стержня внутри. Вот первая мысль, которая приходит в голову. Но это неверная трактовка.

Мальчикам тоже позволено

Психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объяснила, почему мужчины порой проявляют женские эмоции и почему важно принимать их даже такими. Поверьте, подобные особенности поведения не делают сильный пол ущербным. Как раз наоборот, говорят об эмпатичности, умении и желании раскрываться перед вами со всех сторон, а не играть в железного человека, как бы ни было больно на душе.

«Когда мы встречаемся, создаем пары, планируем жизнь друг с другом, мы показываемся своей светлой стороной. Всем хочется явиться в мир лучшей, приятной версией себя. Тень мы скрываем от окружающих и даже от самих себя. В отношениях происходит открытие друг другу своих тайных сторон, выскакивают скелетики из шкафа, мы касаемся взаимно своими уязвимостями. Многие не отваживаются в другом принять слабость, но именно такое всестороннее принятие и есть основа настоящей близости», — говорит эксперт.

Ценный экземпляр, а не мужлан с примитивным мышлением

Почему теневые аспекты по-разному воспринимаются? Допустим, если мужчина стучит кулаком по столу или молотит боксерскую грушу, то это вызывает понимание и даже где-то сочувствие. Настоящий мужчина по-настоящему проживает свой гнев. А если он плачет, закрывается в обиде, то это кажется ужасной слабостью и позором? Потому что слезы еще и ассоциируются с женским поведением. И это действительно так.

«Основоположник аналитической психологии, Карл Гюстав Юнг, показал, что в мужской психике есть феминные черты, равно как и в женской — маскулинные. Рано или поздно эти черты проявляются, и довольно сложно с ними смириться и адекватно их раскрыть. Но! Именно в принятии феминных характеристик в мужчине и кроется путь к обретению гармонии, а у женщин — наоборот!» — напоминает Макарова.

Феминные свойства психики несут в себе спонтанность, интуитивное начало, эротику, иррациональное, пассивность. В то время как маскулинные свойства — это логика, контроль, активность, контроль, рациональные последовательные действия, доминирование.

«Мужчине, который может эмоционировать слезами, в первую очередь, самому нужно принять свое право на феминность, тогда и его женщина научится воспринимать своего партнера не как шаблон мачизма, а как живого человека со всем многообразием его реакций и чувств», — подчеркивает психолог.

Чем больше в отношениях мы раскрываем разные стороны своей психики и принимаем друг в друге право быть разными, тем большей гармонии достигаем. Инь и янь, путь к счастью — в их гармоничном переплетении, взаимодействии и взаимозависимости.