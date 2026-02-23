Нормально ли быть помешанным на контроле

Недавно Кристен Стюарт призналась в подкасте, что она “помешана на полном контроле”, обсуждая свое желание снимать фильмы, а не играть в них. Стремление к контролю часто рассматривается как недостаток. Стюарт объяснила свою потребность в контроле тем, что она “подстрекательница толпы”, лидер, тот, кто прокладывает путь - предлагая другой взгляд на то, что традиционно считалось отрицательным качеством. Не все люди, помешанные на контроле, чопорные и правильные: многие из них устраивают беспорядок и в целом не справляются с жизнью идеально. Некоторые из них иногда даже плывут по течению — им просто нравится порядок в определенных сферах жизни.

© Just Talks

Разве скрупулезное внимание так называемых “помешанных на контроле к деталям” не делает командный проект лучшим? И разве они не из тех людей, которые продвигают новые идеи в мейнстрим?

“На самом деле, быть помешанным на контроле означает, что мы пытаемся контролировать внешний мир, людей, события, самих себя, аспекты нашей жизни, когда мы не чувствуем, что обладаем контролем над своими внутренними чувствами, мы часто пытаемся выразить это с помощью доступных нам вещей, будь то порядок в доме или то, сколько вы едите”, - Джоди Карисс, терапевт.

Так действительно ли правильное ведение дел, организованность и пребывание в курсе событий делают вас “фриком”? Нет. Это означает, что вы просто предпочитаете порядок и считаете, что он улучшает нашу жизнь. Но если вы чувствуете, что вашим поведением движет внутренний стресс, тогда да, возможно, "помешанность на контроле" - это правильный термин. Самое главное здесь - здоровый баланс.

Элизабет Гилберт — автор книги " Ешь, молись, люби" — несколько лет назад опубликовала в социальных сетях фото ее блокнота, на котором написано:

“Ты боишься сдаться, потому что не хочешь терять контроль. Но у тебя никогда не было контроля; все, что у тебя было, - это тревога”.

Чувство контроля часто может быть приравнено к ощущению безопасности — и мы можем усиливать контроль над вещами во времена стресса, неопределенности или потрясений.

Хитрость в том, чтобы распознать, когда ваше желание контроля начинает управлять вами. Когда вы не в состоянии контролировать ситуацию или совершаете ошибку, побуждает ли это вас корить или злиться на себя? Вопросы, которые нужно задать себе: как это ощущается и как это влияет на вашу жизнь? Вы боитесь все пустить на самотек и стать уязвимой? Или ваша потребность в контроле - это механизм, удерживающий вашу жизнь на плаву? Главное - полагаться на положительные элементы контроля. Вместо того, чтобы корить себя за излишнюю привередливость, давайте увидим в этом хорошее — потому что, что это за мир без людей и их маленьких особенностей?