Как бои подушками помогут от хандры

Рассказываем, как простая подушка может снизить стресс, безобидно выплеснуть агрессию и подарить много смеха и радости.

Сегодня, 23 февраля, отмечают не только официальный праздник

- День защитника Отечества, но и весёлый неофициальный День сражения подушками. Эта традиция появилась в 2005 году.

Бои подушками хотя бы раз в жизни устраивал практически каждый из нас. В основном так развлекаются дети, но и взрослым эта забава порой доставляет немало удовольствия (про уборку можно подумать потом). Так почему нам нравятся битвы подушками?

Шутливые сражения подушками - это больше, чем простое детское развлечение. Во время этой забавы вырабатываются гормоны радости - эндорфины, обеспечивая отличное настроение и общее ощущение благополучия. Именно поэтому многие семьи выбирают подобные развлечения в качестве семейного отдыха, ведь вместе посмеяться над собой и друг другом гораздо полезнее, чем смотреть телевизор.

Кроме того, такие поединки становятся своеобразным способом выражения агрессии. Подушка позволяет выплеснуть накопившийся негатив безопасным путём, без последствий для окружающих. Шутливая битва помогает снять напряжение и снизить уровень стресса, что делает её идеальной формой психологической терапии для всех возрастов.

- Действительно, затея очень хорошая и интересная, потому что есть выплеск агрессии. Когда мы какие-то вещи не хотим говорить нашим близким, чтобы их не обидеть, но при этом у нас копится агрессия на них или на ситуацию, связанную с ними, можно устроить бой подушками. Накал напряжения спадёт, хорошие отношения будут сохранены, ещё и повеселимся. Важно, чтобы человек разрешил себе проявлять эту агрессию через бой подушками. Потому что, если он будет думать, что это детская затея, что он не хочет этим заниматься, тогда агрессия будет накапливаться ещё больше. Если же он позволяет себе бой подушками, получает от этого удовольствие, то здесь можно говорить про разгрузку агрессии сегодняшнего дня, - пояснил в беседе с "Омск Здесь" психолог Азамат Макенов.

Однако этот метод работает только ситуационно. Если обида копится, агрессия существует на постоянной основе и ничего не помогает, то к решению проблемы нужно подходить уже более серьёзно. А проявить саму эмоцию можно и в таком шуточном, "мягком" бою.

Ещё один важный аспект - физическая нагрузка. Несмотря на кажущуюся простоту, баталии на подушках представляют собой интенсивную двигательную активность. Это способствует улучшению кровообращения, укреплению мышц и повышению общего жизненного тонуса.

Но главное достоинство такого вида развлечений заключается именно в социальной составляющей. Подобные забавы сближают людей, формируют доверительные отношения и усиливают чувство единства внутри коллектива. А уж если речь идёт о корпоративном мероприятии, то здесь шуточные схватки способны превратить рядовых сотрудников в настоящую команду, готовую решать любые рабочие задачи сообща.

И наконец, ни одна подобная игра не обходится без смеха! Общие позитивные эмоции и совместное преодоление препятствий делают шуточные бои отличным инструментом укрепления семейных связей и повышения уровня доверия между коллегами.

Любовь к сражениям подушками у детей и взрослых вполне оправдана. Это прекрасный способ избавиться от стресса, укрепить здоровье, наладить общение и весело провести время. Так что, возможно, самое время устроить собственный турнир прямо дома?