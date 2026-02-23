Психолог напомнил о важности поцелуев и объятий для мужчин

Недавно проведенное исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опровергло распространенный стереотип о том, что мужчины менее эмоциональны, чем женщины. Оказалось, представители сильного пола гораздо сильнее нуждаются в проявлениях любви и привязанности вроде поцелуев и объятий. Психолог Евгений Идзиковский объяснил это явление.

По его мнению, причиной является воспитание мальчиков в духе сдерживания эмоций, которое в дальнейшем влияет на взрослых мужчин, лишенных возможности открыто выражать чувства вне романтического контекста.

Суровость и брутальность сильной половины человечества кажутся преувеличенными. Обнимашки и поцелуи нравятся мужчинам не меньше, чем женщинам. Просто им этого больше негде взять, — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что потребность в физической близости заложена глубоко в человеческой природе благодаря миллионам лет эволюции, и отсутствие регулярных проявлений любви негативно сказывается на психическом здоровье представителей обоих полов.

Таким образом, несмотря на устоявшиеся представления, мужчина действительно ценит тепло близкого человека и остро ощущает недостаток ласкового внимания, сообщает «Радио 1».

Семейные розыгрыши на камеру, ставшие популярными благодаря соцсетям, могут нанести серьезный ущерб отношениям супругов. Об этом предупредила социальный психолог, гештальт-терапевт и семейный системный психотерапевт Надежда Батеева.