Психолог назвал профессии, представители которых реже изменяют партнерам

Несмотря на убеждение многих людей, что верность мужа обусловлена личностными чертами, некоторые эксперты связывают ее с родом занятий. Так, психолог Марианна Абравитова перечислила профессии, представители которых наиболее лояльны своим партнерам.

На мой взгляд, верность — это вопрос личных качеств, а не профессиональной принадлежности. Однако если опираться на стереотипы и бытовую логику, можно предположить, что характер, режим работы и уровень стресса влияют на предрасположенность к изменам, — поделилась специалист.

Первое место занял корпус военных офицеров. Профессия формирует высокий уровень дисциплины, приверженности семье и преданности долгу, оставляя минимальное количество времени на внешние увлечения.

Следующими в списке значатся врачи-хирурги. Высокий уровень напряжения, постоянные стрессы и долгие часы службы заставляют сосредотачиваться на работе, делая личную жизнь вторичной.

Далее располагаются IT-специалисты — преимущественно интровертированные натуры, предпочитающие оставаться дома. Рабочие профессии, такие как сварщик или строитель, продолжают топ. Люди этих специальностей отличаются традиционными семейными ценностями и сильным чувством долга перед близкими.

Завершают перечень ученые и исследователи, целиком поглощенные научной деятельностью и карьерой, которым сложно уделять внимание посторонним отношениям.

Важно отметить, что указанный рейтинг основан на стереотипах и наблюдениях, тогда как настоящая способность сохранять верность все же зависит от индивидуальных качеств человека, сообщает Life.ru.

