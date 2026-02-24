Названы самые удачные и неудачные подарки на 8 марта

Россияне назвали самые желанные и неудачные подарки к Международному женскому дню. Результаты исследования платформы «Авито» попали в распоряжение «Ленты.ру».

© РИА Новости

Выяснилось, что самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины единогласно считают цветы (47 процентов). В тройке лидеров также оказались ювелирные украшения и бижутерия (41 процент), косметика и парфюмерия (34 процента). Кроме того, мужчины отмечали деньги (25 процентов) и подарочный сертификат в СПА или салон красоты (22 процента). В то же время у женщин — сначала СПА (36 процентов), а потом деньги (31 процент), но при этом они выбирали эти варианты ответов чаще.

По данным аналитиков, опрошенные разделились во мнении по поводу гаджетов. Так, женщины отмечали их в качестве удачного подарка реже (18 процентов), чем мужчины (20 процентов). Еще последние недооценили такие варианты, как билеты в театр или на концерт, товары для домашнего уюта и подарки для хобби и творчества — женщины выбирали их чаще.

По мнению большинства опрошенных, на праздник не стоит дарить книги — их чаще всего отмечали в качестве неудачного подарка на такой праздник и мужчины, и женщины (32 процента). На втором месте в этом рейтинге — бытовая техника для дома (21 процент), а замыкают тройку спортивные товары или абонемент в фитнес-клуб (17 процентов).

Ранее коуч по отношениям раскрыла выгоду для мужчин при дарении цветов женщинам.