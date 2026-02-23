Как признаться партнеру в финансовых проблемах

Психолог-сексолог Мария Осипова рассказала, как тема финансов и денежных трат влияет на семейные отношения и как говорить о деньгах без чувства неловкости. По данным ВЦИОМ, 50% семейных пар убеждены, что финансовое благополучие является одним из главных условий крепких отношений. Осипова отметила, что непрозрачность финансовой семейного бюджета разрушает доверие между партнерами.

В беседе с Тульской службой новостей психолог отмечает, что фактор денег в отношениях настолько важен, потому что они символизируют безопасность, статус, заботу, автономию и власть. Партнеру может быть стыдно признаться в каких-то «плохих тратах», кредитах или других финансовых проблемах. Но обсуждать такие вопросы тоже нужно уметь, находя подходящее время и место.

«Моя общая рекомендация для проведения любых переговоров, неважно, какой темы они касаются: если вам предстоит какой-то сложный разговор, то старайтесь его провести где-нибудь в парке на прогулке. Потому что пешие прогулки в умеренном темпе очень хорошо способствуют снижению уровня кортизола», — советует Осипова.

