Любителей анилингуса предупредили о рисках

Уролог Мауро Каррильо заявил, что анилингус — оральная стимуляция ануса партнера — может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об опасности этой сексуальной практики он предупредил в разговоре с изданием A24.

По словам Каррильо, если бактерии из ануса попадут в ротовую полость, это может привести не только к традиционным заболеваниям, передающимся половым путем, но и к желудочно-кишечным проблемам.

Как пояснил специалист, у любителей этой сексуальной практики значительно чаще выявляют такие инфекционные патологии, как шигеллез, амебиаз, лямблиоз и кампилобактериоз. Данные заболевания возникают из-за контакта с микроскопическими остатками фекалий. Перечисленные состояния могут привести к острой диарее и гепатиту, подчеркнул Каррильо.

