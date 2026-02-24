Как россияне борются со стрессом

Свыше 40% жителей России восстанавливают свое эмоциональное состояние, гуляя на свежем воздухе, следует из результатов опроса компании "Экоплант", с которыми ознакомился ТАСС. Бороться со стрессом россиянам также помогают сон, просмотр фильмов, чтение книг, медитации и спорт.

«Согласно данным опроса, самым популярным способом восстановления эмоционального баланса стали прогулки на свежем воздухе. 46% респондентов ответили, что гуляют по парку или во дворе, дышат свежим воздухом и любуются деревьями, отмечая, что контакт с природой помогает снизить тревожность и усталость», — говорится в материалах исследования.

Там также уточняется, что среди других способов борьбы со стрессом 41% респондентов выбирают сон и соблюдение режима сна, 34% — домашний отдых, а именно просмотр фильмов, чтение книг и прослушивание спокойной музыки. Кроме того, 29% опрошенных отметили, что занимаются спортом или прибегают к легкой физической активности, а 22% используют "практики осознанности" — дыхательные упражнения или медитацию. Еще 17% признаются, что компенсируют стресс едой и сладким.

Аналитики компании в рамках исследования опросили 1,4 тыс. жителей Москвы и крупнейших мегаполисов РФ.