Эксперт рассказал, как на самом деле рождается любовь

Выбор партнёра — это сложный и многогранный процесс, в котором важную роль играют гормоны и эмоциональная близость. Психолог Мария Гaлкинa в беседе с «Чемпионатом» объяснила, как эти и другие факторы провоцируют зарождение любви.

«Определённые гормоны, такие как дофамин и окситоцин, усиливают ощущения счастья и близости. Эмоциональная связь возникает, когда люди понимают и принимают друг друга, что создаёт атмосферу доверия и безопасности», — сказала эксперт.

Схожие интересы и ценности могут укрепить связь между людьми, позволяя им легче находить общий язык. Поддержка друг друга в делах, увлечениях и мечтах также играет важную роль в возникновении влюблённости. Каждый человек уникален, и влюблённость может проявляться по-разному в зависимости от индивидуальных предпочтений и обстоятельств.