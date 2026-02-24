Как успокоиться за 60 секунд: психолог поделился простейшей техникой

В стрессовой ситуации не обязательно сразу хвататься за успокоительные. Врач-реаниматолог и психолог Мария Кривега рассказала о простом и эффективном способе быстро прийти в себя без лекарств.

Специалист советует технику квадратного дыхания. Схема проста: вдох — пауза — выдох — пауза. Каждый этап занимает по четыре секунды. Главный секрет — дышать нужно диафрагмой, чтобы на вдохе расширялся живот, а не грудная клетка.

«Это снижает частоту сердечных сокращений и убирает симпатическую активацию», — объясняет эксперт.

Достаточно повторять цикл три-пять минут, чтобы почувствовать спокойствие.

Если же накрывает паническая атака, поможет метод заземления: найдите глазами пять предметов, прикоснитесь к четырем поверхностям, прислушайтесь к трем звукам, уловите два запаха и один вкус. Это быстро возвращает в реальность.

Для снятия сильного напряжения Кривега рекомендует дать телу разрядку: быструю ходьбу, силовые упражнения или даже возможность прокричаться.