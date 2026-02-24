Врач рассказал, как научиться жить в условиях неопределенности

Чтобы справиться с тревогой, необходимо научиться разделять факты и фантазии. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Арина Шелыганова.

© globallookpress

«Наш мозг эволюционно настроен предсказывать и контролировать: когда нет ясности, активируется система тревоги. Повышается уровень стресса, усиливается внутренний контроль, появляются навязчивые мысли. Чтобы самостоятельно справиться с неопределенностью, нужно научиться разделять факты и фантазии», — заявила эксперт.

По ее словам, нужно записать, что реально известно, а что — предположения. Шелыганова также предложила спросить себя, на что человек сам может повлиять сегодня.

Психолог подчеркнула, что вернуть ощущение опоры можно с помощью маленьких действий.

«Научитесь регулировать свое тело: дыхание, движение, сон и режим. Также стоит ограничить информационный поток. Избыток новостей усиливает тревогу», — добавила врач.

Кроме этого, она посоветовала тренировать толерантность к неопределенности.

«Малые дозы неизвестности, например, не проверять сообщение сразу или не искать мгновенный ответ, — укрепляют психическую гибкость. И еще очень важно, чтобы у вас была опора на ценности. Когда внешняя ясность отсутствует, ориентиром становятся личные смыслы и принципы», — объяснила Шелыганова.

Врач обратила внимание, что нужно понимать: не сама неопределенность вызывает тревогу, а то значение, которое мы ей придаем. Если неизвестность интерпретируется как «опасность», организм реагирует соответствующе.